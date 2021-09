 “Pensé que era un hueso y lo saqué de mi boca”, dice la joven que encontró un dedo en su hamburguesa

Fuente: Correo del Sur

Estefhany Benítez, la joven que encontró un dedo humano en su hamburguesa, relató que dio tres mordiscos al producto y en el cuarto encontró parte de un dedo en su boca.

“Le di tres mordiscos, comí el cuarto y sentí algo en mi boca, pensé que era un hueso yo lo saqué de mi boca”, relató la joven, citada por Urgente.bo.

Tras reclamar a caja, las personas responsables le pidieron que devuelva el plato, pero antes sacaron fotografías para tener pruebas.

Posteriormente, los encargados del negocio no brindaron explicaciones y soluciones a la situación.

“Yo empecé a grabar y una de las empleadas de ahí me dice señorita por favor no grabe. Yo le dije yo voy a grabar porque nadie me da solución y luego me dice ella: por qué viene a comer a lugares públicos entonces”, explicó.

Las autoridades confirmaron que el dedo pertenece a uno de los trabajadores del lugar, mientras que el viceministro de Defensa del Usuario y el Consumidor, Jorge Silva, informó que el empleado perdió dos dedos y no solo uno.