Plantean reforma judicial vía referendo, reaparecen Reyes Villa y Armin Lluta, piden garantías para periodistas, cae allegado al ministro Quelca

Juristas plantean reforma judicial mediante referendo

Un grupo de 10 juristas independientes de reconocida trayectoria presentó este miércoles una propuesta de reforma de la justicia vía referendo constitucional, para eliminar la elección judicial de magistrados y tribunos, aumentar el presupuesto para el Órgano Judicial a un 3%, revalorizar la justicia indígena e incorporar la “justicia ciudadana de paz”, entre otros aspectos, informó Página Siete.

“Ya no podemos ni debemos esperar nada del Estado y del Gobierno. Esa reforma tenemos que encararla desde la sociedad y la gente. Para ello planteamos organizar y concretar un referendo vía iniciativa ciudadana para la modificación parcial de la Constitución”, señalan los destacados juristas José Antonio Rivera, Katia Saucedo, Gualberto Cusi, Bernarda Flores, Ramiro Orías, Samuel Flores, Gabriela Sauma, Juan Del Granado, Soraya Santiago y el sociólogo Marcelo Fernández.

Fuente: publico.bo

Reyes Villa reaparece y cuestiona la presión a la justicia

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, reapareció este miércoles en la tarde ante versiones sobre su ausencia en su despacho luego de que se conociera que se había librado un mandamiento de condena en su contra. Lo hizo en una inspección obras municipales en la zona norte de la capital cochabambina en la que denunció que “la justicia está instrumentalizada”.

“Tengo muchos amigos jueces que me dicen: ‘Manfred no sabes la presión que tenemos, es impresionante’”, dijo Reyes Villa en una transmisión mediante Facebook. El Alcalde sostuvo que la presión a los administradores de justicia para que fallen en su contra es “una canallada política” y siguió inspeccionando el funcionamiento de los contenedores de basura subterráneos en la ciudad de Cochabamba.

Armin Lluta también reaparece y relata las amenazas

Después de dos desapariciones, Armin Lluta reapareció este miércoles y relató las amenazas de muerte de grupos violentos de cocaleros afines al gobierno que atacaron la sede de Adepcoca, el lunes en la madrugada. También contó cómo escapó de la institución tomada, de una casa en la que se refugió y de un hospital en el que comenzaba a ser atendido en la zona de Villa Fátima de La Paz.

“Decían que si yo no renuncio al cargo me iban a matar, que mi hijo corre riesgo, que el único dirigente legal es Arnold Alanes y que el Gobierno lo va a reconocer”, sostuvo Lluta a RTP y añadió que luego le dijeron: “Tú te irás a la cárcel, tienes que renunciar al cargo, si no tu vida está en riesgo, en otra te vamos a matar”. Armin Lluta aseguró que sigue siendo Presidente de Adepcoca.

Relatoría de la CIDH pide garantías para periodistas

“La Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta su preocupación ante los reportes recibidos sobre el uso de la fuerza pública y detenciones en contra de trabajadores de la prensa que cubrían el conflicto entre productores de hoja de coca en la zona de los Yungas, La Paz, ayer 21 de septiembre”, escribió la entidad en su cuenta de Twitter.

El mensaje agrega textualmente: “La Relatoría recuerda que la labor de periodistas en contextos de conflictividad social resulta crucial para mantener informada a la ciudadanía; por lo que llama al Estado a otorgarles el máximo grado de garantías a fin de que puedan cumplir su función con libertad y seguridad”.

Fiscalía pide cárcel para un allegado al ministro Quelca

Agustín Tarifa, exdirector de Educación Superior del Ministerio de Educación, y allegado al ministro Adrián Quelca, fue imputado formalmente por la Fiscalía de La Paz por dos delitos en el caso de tráfico de influencias en la designación de cargos directivos en esa cartera de Estado y solicitó su detención preventiva por cuatro meses en el penal de San Pedro de la sede de gobierno.

Los delitos por lo que se imputó a Tarifa son uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes luego de que los fiscales evidenciaron que entregó los resultados de exámenes a ciertas personas de manera irregular para que accedan a cargos educativos. Aura Balderrama, viceministra de Educación Superior, presentó la denuncia contra Tarifa y el ministro Quelca, sobre quien no existe ninguna determinación fiscal.