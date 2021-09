¿Por qué es importante darle espacio a nuestra pareja?

La orientadora familiar, Valeria Nazer, nos explicó el por qué es importante tener un espacio de nuestra pareja durante la relación.

La experta aclaró que antes de tener una pareja éramos seres individuales, por lo que todos necesitamos un espacio o un tiempo solos y también para compartir con otras personas.

Es importante aclarar cómo debe ser este tipo de tiempo o espacio alejados de nuestra pareja, debido a que no se debe interpretar como que no queremos estar con ella o que ya no hay amor, sino que simplemente debe haber una individualidad.

La distancia es sana, compartir con otras personas sin la presencia de nuestra pareja es bueno para no sentirse sofocado o controlado.

Conoce más sobre este tema en la siguiente entrevista: