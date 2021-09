Presidente de cirujanos estéticos alerta sobre riesgos de mala praxis y no caer en engaños

El presidente de la Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica, filial Santa Cruz, el médico Darío Lautaro Suárez, conversó con Asuntos Centrales para recomendar a la población no exponerse a médicos que no cuenta con la especialidad en cirugía plástica ni tampoco cuentan con la experiencia para realizar ese tipo de operaciones. La entidad que dirige publicó un comunicado tras conocerse que más de 50 mujeres entre bolivianas y brasileñas fueron víctimas en la clínica Sculptor Center.

«La gente es atraída por los precios bajos, incluso al libro de honorarios del colegio de cirujanos plásticos. En las redes sociales ve fotos trucadas de un antes y un después y eso convence», afirmó.

Consultado sobre cómo se puede verificar si un médico tiene la especialidad y la certificación para realizar cirugías plásticas, respondió: «Simplemente llamando (Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica, filial Santa Cruz) para ver si el doctor es cirujano, tenemos un periodo, donde nosotros necesitamos actualizarnos y presentar una serie de requisitos. Asistimos a congresos locales e internacionales. Lo barato termina siendo caro. Estas clínicas utilizan mucho las redes sociales y no muestran un título o certificado».

El profesional considera que el Sedes debe realizar las inspecciones correspondientes para evitar que estos centros engañen a la población. «Revisar la documentación de los hospitales y clínicas, del spa de belleza. Una cirugía plástica es compleja, no solo implica colocar un implante… Existen exámenes preoperatorios y cuidados postoperatorios», dijo.

Según el profesional su organización aglutina a los profesionales que tienen un título legal y son certificados por el Colegio. «Como sociedad científica tenemos 30 años de trayectoria», aseguró.

Sobre los precios de las cirugías plásticas en Bolivia, denunció que los montos bajos por los que se ofertan en internet son un gancho para atraer a las víctimas. «Bolivia es un país con otro universo económico. Las cirugías plásticas son cobradas de acuerdo al nivel socioeconómico que podemos pagar. Un implante o prótesis de mama sale alrededor de $us 500, la misma en Brasil o Argentina cuesta más de $us 1.000. No es que no paguemos impuestos, sino porque nuestro nivel socioeconómico es diferente», manifestó.

El médico también recomendó verificar en el sitio web cirugiaplasticascz.com si el cirujano al que acuden está legamente titulado.