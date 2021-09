Primer abogado no vidente sale de la Universidad y dice que es discriminado en las instituciones

Pese a la superación que ha logrado, el profesional abogado afirma que la sociedad todavía se cierra para poder contratar sus servicios.

Luis Gregorio Albán es el primer no vidente que se tituló de la Carrera de Derecho de la Universidad Autónoma Tomás Frías.

Dijo que para ayudar a la gente, decidió ingresar en 2016 con prueba de suficiencia académica hasta egresar en 2019.

Posteriormente, decidió prepararse para egresar y titularse pese a la pandemia.

Su titulación se logró pese a la pandemia.

Al ser el primer estudiante con discapacidad visual, buscó las estrategias para pasar clases.

Con ayuda de la tecnología, mediante teléfonos inteligentes, puede concretar la lectura de textos. Por ello, se logró avanzar en el aprendizaje no vidente y docente junto a estudiantes puedan interactuar. El hecho de que los no videntes escriban en braille y el resto de la clase no, imposibilitaba la interacción.

Por ello, se logró concretar el aprendizaje, lo que aportó en su carrera.

Pese a la superación que ha logrado, el profesional afirma que la sociedad todavía se cierra para poder contratar sus servicios.

Además de que las instituciones tampoco contratan a personas, que pese a tener una titulación profesional, no brindan oportunidades a las personas con discapacidad.

Fuente: El Potosí