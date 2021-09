Procurador anuncia que la próxima semana presentará el cronograma y metodología de la revisión de actas

Fuente: Página Siete Digital

El Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, informó este miércoles que ya se está trabajando en los detalles para la revisión de actas que corresponden a las elecciones generales de 2019. En concreto, anunció que la próxima semana se conocerá el cronograma y la metodología de este proceso, que tiene por objeto “liquidar” las teorías sobre fraude electoral.

«La siguiente semana vamos a conocer el cronograma y la metodología de revisión de las actas. Vamos a hacer una invitación pública para que todos verifiquemos todas las actas de las elecciones, absolutamente todas, sin excepción», manifestó Chávez, en conferencia de prensa.

“Las actas que se observen van a ser objeto de verificación con el Cómputo Nacional Electoral que es el trabajo que debería haber hecho la OEA y no ha realizado. Esa metodología la van a conocer en los siguientes días, tenemos reuniones permanentes con mi equipo para ver cómo hacemos este trabajo y darle una respuesta al país sobre la verdad de lo ocurrido y liquidar la teoría del fraude que ha existido en el país”, agregó.

Chávez presentó el pasado sábado un informe de la Contraloría que desconoce la auditoría realizada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el proceso electoral de 2019. Los aspectos de forma observados consisten en la fecha y modo en que se dio a conocer el informe; que la auditoría se haya centrado en el análisis del TREP y que la OEA no haya precisado las normativas de auditoría electoral usadas. Asimismo, observó que no se haya realizado una verificación al total de las actas.

En este marco, el procurador invitó a unas jornadas de “aclaración democrática”, en las que se plantea revisar cada una de las 35.000 actas del proceso, al encontrarse éstas digitalizadas en el Órgano Electoral.

Voces de la oposición y del propio Tribunal Supremo Electoral se manifestaron en contra del proceso, al considerar que aplica el principio de preclusión, que establece que un proceso eleccionario ya concluido no puede ser revisado, ni modificar su resultado.

“Nosotros como TSE no sabemos cuál es el objeto o a qué apunta esa revisión. Los actos de un proceso electoral ya concluido no se pueden revisar. Si eliminaron las actas no tiene efecto por el principio de preclusión establecido, ni puede modificar acto alguno de lo que se hubiera realizado”, observó el lunes, el presidente del órgano electoral, Óscar Haussenteufel.