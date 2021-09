«Que la dirigencia tenga vergüenza», Wilstermann se estrella

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

“Me voy triste”, dijo el técnico Diego Cagna, al oficializar su salida del plantel de Wilstermann, que anoche cayó por 3-2 ante Independiente, en el cierre de la vigésima fecha del torneo único. La situación provocó la molestia de jugadores como Arnoldo Giménez, quien estalló: “Que la dirigencia tenga vergüenza y deje de mentir”, al revelar que el plantel no cobra salarios desde hace más de cinco meses.

“El grupo está mal, porque con la necesidad de la gente no se juega. Esperemos que tengan un poquito de vergüenza y cumplan su palabra”, enfatizó Giménez, uno de los capitanes del plantel aviador. “Estoy muy cansado de las mentiras. A mí me utilizan, me hacen pasar por mentiroso, porque prometen que pagarán y no lo hacen. Pido a la dirigencia que deje de mentir”, complementó el arquero, para reflejar la molestia que existe en el equipo. Los jugadores no pueden cobrar unos cheques sin fondo que se les entregó la anterior semana.

El portero insistió: “Los jugadores estamos solos y no me importa si me echan, no me gusta trabajar con gente mentirosa”.

En tanto, Cagna explicó que su alejamiento de Wilster “no es por un tema económico. La decisión ya está tomada, mañana (hoy) me despido”.

El partido

Rodrigo Vargas abrió la cancha con Humberto Osorio, que sacó un remate desde fuera del área para colocar el balón al ángulo izquierdo del arco capitalino. Era el 1-0 a los 16’.

Comenzar perdiendo no era nuevo para Independiente, que no se desesperó y se fue en busca del empate, que alcanzó a los 34’. Erick Correa cogió el balón en la puerta del área, enganchó para afuera y remató para anotar el 1-1.

El Aviador volvió a ponerse en ventaja a los 42’ con remate furibundo de Maximiliano Ortiz, que de izquierda mandó la pelota pegada al palo derecho de Arauz. Con el 2-1 se fueron al descanso.

Independiente está acostumbrado a pelear los partidos hasta el final y ganarlos con el último aliento. Ayer no fue la excepción y dio vuelta el marcador a los 89’ por intermedio de su goleador, Martín Prost, quien conectó de cabeza un tiro de esquina tras un mal despeje de la defensa.

La otra figura del Inde también dijo presente a los 93’. Arauz atajó un remate cruzado a Áñez y otro a Serginho para evitar la caída de su pórtico.