Rechazan modificar medidas sustitutivas de Milena Soto, miembro de la RJC

La Justicia rechazó modificar las medidas sustitutivas de Milena Soto, miembro de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), en el caso de destrozos del frontis de la Fiscalía General del Estado ocurrido el 5 y 6 de octubre de 2020, en Sucre.

Fuente: Red Uno

Soto tiene detención domiciliaria por dos casos; en Sucre y Cochabamba. Por ello, pidió a la autoridad judicial que levante la medida respecto a su presentación cada 15 días ante la Fiscalía en la capital del Estado.

“Solicité modificación de medida sustitutiva dentro mi proceso en la ciudad de Sucre debido a que tengo otra detención domiciliaria en esta ciudad (Cochabamba) por lo que se me imposibilita presentarme cada 15 días en el Ministerio Público para firmar. Me negaron la solicitud, mediante mis abogados he renunciado a mi derecho de apelación y me presentaré, aunque en un extremo deba hacerlo a pie. Económicamente es un daño para mí”, escribió Soto en su cuenta de Facebook.