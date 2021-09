Revollo: Quienes quieran creer que me puse la pseudovacuna, que lo crean; y quienes no, no

Fuente: paginasiete.bo

La periodista especializada en salud Karen Revollo evitó este miércoles confirmar o desmentir si fue vacunada contra la Covid-19, pero negó que fuera una persona antivacuna.

«No es un tema antivacunas, yo estoy a favor de vacunas seguras. El punto es: ¿Las de Covid son seguras? Desde mi punto de vista periodístico, esta pseudovacuna se ha saltado años de desarrollo, años de seguimiento y de investigación científica. No estamos hablando de una vacuna, estamos hablando de una búsqueda por ahí desesperada de encontrar quizás una solución», sostuvo Revollo, en Radio Compañera.

«Yo no entiendo cómo es que, si realmente esta pseudovacuna está funcionando, por qué necesitan un show mediático con mi imagen para pedir a las personas que decidan hacer o no esta inoculación. (…) Quienes quieran creer que me puse la pseudovacuna, que lo crean. Quienes no quieran creerlo, que no lo crean», zanjó.

Las declaraciones de Revollo se producen después de que circulara un documento de la periodista, en la que consta que fue vacunada contra la Covid-19 —Página Siete Digital verificó la autenticidad del documento con el el código QR—. Desde entonces, la profesional se ha negado a confirmar el hecho.

“No voy a hablar del tema. Es decir, siempre van a tratar de desvirtuar el propósito y desviar la atención. Quien quiera distraerse se va a distraer y quien quiera mantenerse claro se mantendrá claro”, dijo a Página Siete.

La periodista es conocida por su programa “Elige sentirte bien” en el que en varias ocasiones se ha manifestado a favor del uso del dióxido de cloro, para tratar varias afecciones. Este compuesto fue cuestionado en varias oportunidades por médicos que advierten sobre efectos adversos en el tratamiento contra el coronavirus.

A mediados del 2018, este medio recibió testimonios de gente que participó en charlas de Revollo en las que defendió la importancia del sistema inmune de las personas, desalentando la vacunación de la gente. Ella dijo entonces que estaba de acuerdo con «las vacunas seguras» y que se reservaba la información sobre la vacunación de sus hijos.