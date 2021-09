Reyes Villa se ampara en instancias internacionales y pide al pueblo hacer respetar el estado de derecho

Reyes Villa dijo que aún existen varias instancias jurídicas en las que se va a defender, pero indicó que lo importante es el apoyo del pueblo para hacer respetar el estado de derecho.

Después que la semana pasada se conoció de una sentencia en la que el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, podría ir a la cárcel por cinco años por el caso «Sillar Alternativo»; hoy salió al balcón para dirigirse a la población que llegó hasta la plaza 14 de Septiembre en su apoyo alegando que el pueblo debe hacer respetar el estado de derecho y que instancias internacionales no permitirán que se vaya.

“La CIDH felizmente ha confirmado que no se me puede juzgar en rebeldía y el nivel internacional es el que va a jugar el papel y no va a permitir que el Alcalde de Cochabamba sea revocado. Si vivimos en democracia, tenemos que respetar las leyes, el estado de derecho”, afirmó Reyes Villa.

Asimismo, observó que después de 13 años quieran sentenciarlo por un juicio en el que no pudo defenderse. Además, reclamó por la desaparición en una semana de la Ley 0012 que salió del Tribunal Constitucional y establecía que no se podía juzgar en rebeldía a nadie.

“Que no sea que en Cochabamba se inicie la división del país cuando yo siempre he pedido unidad, he pedido que trabajemos Gobierno Nacional y Departamental. Yo no he estado haciendo política, he estado haciendo gestión”, agregó el Alcalde de Cochabamba, refiriéndose a los cuatro meses que lleva en el cargo.

Reyes Villa concluyó indicando que aún existen varias instancias jurídicas en las que se va a defender, pero indicó que lo importante es el apoyo del pueblo para hacer respetar el estado de derecho.