El funcionario afirmó que pudo visualizar a una diputada de Creemos durante los primeros gritos en el discurso de Arce en la Expocruz.

El vocero presidencial, Jorge Richter, consideró este lunes que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, optó por no participar de la apertura de la Expocruz por su “inconsistencia de pensamiento y de formación democrática”.

La Expocruz fue inaugurada el viernes con presencia del presidente Luis Arce y la autoridad departamental opositora al Gobierno nacional no asistió al evento empresarial más importante de su región alegando que ya tenía una agenda cerrada desde hace varios días para estar en la Chiquitanía.

Sin embargo, Richter dijo que hubiera sido “verdaderamente importante” que esté Camacho en el mismo escenario que la autoridad nacional a quien de manera permanente se refiere de forma “agresiva y con adjetivaciones” y hubiera sido la oportunidad para que se exprese de frente al Presidente con todo lo que piensa y dice por los medios de comunicación y las redes sociales.

No obstante, estuvo ausente “por la falta de consistencia para poder decir las cosas de frente, mirando a los ojos y en presencia de la otra persona, ese es el tema”, agregó en una entrevista con el programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón.

El funcionario gubernamental remarcó que en política no solamente hay que caminar por los medios con “declaraciones altisonantes” porque igual “hay que saberlo decir cuando está la otra persona delante”.

Entonces, “ese era el momento y también hubiese tenido que escuchar la respuesta del presidente Arce sin lugar a dudas, pero cuando la inconsistencia de pensamiento, de formación democrática, es tan evidente, pues lo que la persona hace es escurrirse de estos momentos para no enfrentar esa responsabilidad”, remarcó.

Arce, durante su extenso discurso en la inauguración de la Expocruz, se volvió a referir a la crisis de 2019 y remarcó que se deben “dejar atrás las acciones políticas irresponsables impulsadas por pequeños grupos e intereses mezquinos”.

“Que no se repitan las listas a lo Pablo Escobar ni el dar nombres de empresarios en tarimas poniendo en riesgo incluso la vida de sus familias. Los problemas de la democracia deben resolverse con más democracia, no con golpes de Estado, no con rupturas del orden constitucional, ni gobiernos de facto (…), pues una vez más se ha confirmado a dónde nos lleva ese camino”, acotó el Jefe del Estado en medio de gritos a su favor y en contra.

Richter señaló que Arce, antes de llegar a esa parte de su discurso, mencionó el tema de la salud y cuando hizo esa referencia “empezaron los primeros gritos y usos de adjetivos” en una muestra de falta de respeto a la investidura presidencial.

“Ahí empezaron los primeros gritos irreverentes hacia la autoridad presidencial, hacia la institucionalidad presidencial ¿De parte de quiénes? Yo pude visualizar (…) a una diputada de Creemos que ya la vi varias veces manejarse en esos términos en distintos medios (y es así que) ella gritaba ‘mentiroso’, ella gritaba ‘dónde están las vacunas Sputnik V’”, contó.

Mientras Camacho, mediante su cuenta en Twitter, consideró que el Presidente solo fue a la Expocruz “con un discurso politiquero”. “No dijo nada del castigo a nuestras exportaciones agropecuarias, ni de los avasallamientos, causantes de la marcha indígena que avanza a Santa Cruz”, remarcó.

“Hasta se hizo faltar el respeto cuando insistió con su discurso del ‘golpe’. En el acto del 24 (de septiembre), organizado por nuestra Gobernación, le vamos a decir al Gobierno que nosotros no aceptamos mentiras y que los cruceños defenderemos siempre nuestra democracia. A ese acto, sí podrá asistir todo el pueblo cruceño. ¡Yo no me voy a callar!”, anticipó el Gobernador.

Sin embargo, Richter sostuvo que de “frente a los micrófonos, en solitario y ante la muchedumbre, no es muy difícil envalentonarse”. Además, “hay hechos que no se pueden soslayar y ocultar, ni tampoco solamente decirnos las cosas que queremos escuchar”, apuntó el Vocero.