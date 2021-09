Rige devolución de aportes y Arce pide «pensar bien» antes de retirar

Yolanda Mamani C. / La Paz

El presidente Luis Arce promulgó anoche la Ley 1392 de Devolución de Aportes a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), norma que beneficiará a 1,4 millones de bolivianos que deseen retirar sus pensiones por única vez y de forma voluntaria. En el acto, el jefe de Estado reflexionó a la población y pidió que piense y medite antes de retirar esos recursos.

“Tengo que decirles en mi calidad de Presidente del Estado Plurinacional que lo piensen, que lo mediten profundamente. Cuando uno más necesita los recursos y cuando las fuerzas lo han abandonado, cuando ya no es una persona que es susceptible de ser contratada para un trabajo, ahí es donde se necesita este aporte”, afirmó Arce.

En ese sentido, el presidente Arce dejó en manos de cada uno de los beneficiarios la decisión de retirar o no sus aportes para su jubilación, ya que la norma es excepcional y voluntaria.

“Esta decisión de retirar o no los aportes es absolutamente personal de cada uno de quienes han aportado al sistema de pensiones. Cada uno evaluará la conveniencia o no del retiro, no es de ninguna manera obligatorio (…) La decisión última corresponderá a cada uno de quienes han aportado”, agregó el mandatario de Estado.

Norma

La norma establece por única vez la devolución parcial o total de aportes a las AFP y beneficiará a un universo de 1.464.375 asegurados al Sistema Integral de Pensiones (SIP) quienes opten por retirar de forma voluntaria sus aportes.

Las fuentes de financiamiento que cubrirán la devolución de aportes son tres: 1) la disponibilidad acumulada o liquidez que mantienen las AFP, 2) los vencimientos de la cartera de inversiones y 3) la recaudación mensual del SIP.

El Ministerio de Economía asegura que esas fuentes no comprometerán los recursos de los trabajadores que actualmente están percibiendo rendimientos de las inversiones realizadas y tampoco afectará la sostenibilidad del Sistema de Pensiones, ni pondrán en riesgo los fondos administrados por las AFP.

Modalidades

Existen tres modalidades de devolución de aportes: devolución total del 100% para los asegurados que cuentan con 50 años de edad o más y tengan como saldo en su Cuenta Personal Previsional (CPP) un monto igual o menor a 10.000 bolivianos.

Devolución parcial de hasta del 15% para asegurados que tengan como saldo en su CPP un monto igual o menor a 100 mil bolivianos, independientemente de su edad.

Devolución parcial de hasta 15.000 bolivianos para asegurados que tengan como saldo en su CPP un monto mayor a 100 mil bolivianos, independientemente de su edad.

La devolución de aportes se realizará en un solo desembolso y por esta actividad, ninguna de las AFP cobrará una comisión adicional; además, los asegurados que soliciten la devolución de aportes los podrán reponer más los rendimientos que éstos hubieran generado, para que así no se pierdan la Fracción Solidaria y el Seguro de Salud.

Reglamento

Las personas que estén en el rango que determina la ley y que decidan retirar sus aportes de las AFP podrán hacerlo cuando se apruebe el reglamento de la norma, tarea que está a cargo del Ministerio de Economía.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Planificación, Omar Al Yabhat Yujra Santos, dijo que se prevé que la “reglamentación salga lo antes posible” para que inmediatamente los beneficiarios cobren sus aportes.

Según el procedimiento, cuando se promulga una ley, el ente a cargo, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene 10 días para elaborar y aprobar su reglamento.

Anoche, en un ambiente de algarabía y satisfacción, Arce promulgó la norma en el hall de la Casa Grande del Pueblo, hasta donde llegó el marchista cruceño Gonzalo Melgar y un grupo de personas que se presentaron como el Movimiento Moneda, que agrupa a las personas que buscan la devolución de sus aportes.

Gonzalo Melgar marchó de Santa Cruz a La Paz por la devolución de aportes.

Foto: Archivo / Página Siete

Gonzalo Melgar instalará una embutidora

Después de cuatro meses, una caminata de 65 días desde la ciudad de Santa Cruz hasta La Paz y una vigilia de 45 días, Gonzalo Melgar retorna hoy a su tierra natal porque anoche se cumplió el objetivo de su solitaria marcha: la promulgación de la Ley de Devolución de Aportes a las AFP.

Ahora, con el dinero que recogerá de sus pensiones, Gonzalo instalará una planta para embutir chorizos en un proyecto en el que participará toda su familia.

“En cuanto yo pueda retirar los fondos, inmediatamente voy a comprar la maquinaria para instalar una embutidora de chorizos, aparte de una churrasquería que quiero poner. En cuanto ya pueda retirar el monto, voy a comprar todo el equipo como la embutidora de fiambres y un equipo para enfriamiento”, contó Melgar.

El aportante cruceño realizó en solitario una vigilia frente a la Casa Grande del Pueblo donde se instaló hace 45 días después de llegar a La Paz. También realizó un ayuno voluntario de 21 días hasta que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley y lo remitió al Senado.

1.464.375 ASEGURADOS al Sistema Integral de Pensiones podrán retirar sus aportes de las AFP.

“Tengo que decirles que lo piensen, que lo mediten profundamente (antes de retirar sus aportes)”.