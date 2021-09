Saavedra: «El despacho de Fernández tiene un presupuesto de Bs 25 millones, casi $us 10.000 por día para gastar”

El concejal de Demócratas, Manuel Saavedra, cuestionó los recursos que se asignaron en el POA 2022 (Bs 3.407.406.667) de la Alcaldía cruceña para publicidad, obras públicas y otros ítems que superan considerablemente áreas de vital importancia como salud y educación. Además, lamentó que el despacho del alcalde Johnny Fernández tenga 25 veces más presupuesto que la Secretaria de Desarrollo Económico y Empleo.

Fuente: Asuntos Centrales

«En el presupuesto del Ejecutivo también hay joyitas que llaman la atención. Hemos hecho observaciones porque no es un presupuesto que esté en sintonía con las necesidades de la gente. La población lo que no quiere es enfermarse para poder generar recursos. Lamentablemente el presupuesto está enfocado al cemento. Se sigue priorizando el cemento y no la gente”, cuestionó.

En su criterio, la Alcaldía sigue siendo una agencia de empleo y se destina más recursos a obras públicas y construcciones, y la salud está en salud tercer lugar. “Pero no acaba ahí, la basura tiene más presupuesto que la educación. Transparencia no tiene la importancia que se merece, la Unidad de Protocolo tiene el doble de prepuesto que Transparencia. La dirección de imagen y propaganda tiene 10 veces más presupuesto que Transparencia y eso no está bien”, lamentó.

También indicó que el despacho del alcalde Johnny Fernández tiene un presupuesto de Bs 25 millones, casi Bs 70.000 al día para gastar.

