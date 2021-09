¿Sabés qué, choco?

El Escribidor

La cosa es simple.

En agosto hay ventarrones y la misma tierra te chicotea las tabas. En junio y julio, pillás unos surazos con chilchinas incluidas, unos fríos que dos chompas no calman y si mojás tus plus ultra, en tres días no se secan.

Pero el resto del año es tranquilo.

Jueves de frater, sábado de cancha, domingo de salir y feriados largos a algún pueblo. ¿Nuestras mujeres, madres e hijas?

No puej choco…Bellas como el sol y románticas, bien femeninas como la luna. ¿Y antes? ¡Barajo!

Normal era caminar descalzo en la arena caliente y a los saltos con las pezuñas ardiendo, buscando una gramita pa descanzar un ratingo; asentando una pata y luego la otra pa que se enfríen.

¿Trabajo? A ver… ¿Cómo creés voj que nos convertimos en el mejor departamento de Bolivia? Trabajando puej. ¿Nunca oíste hablar de nuestro modelo de desarrollo productivo? ¿Y en el deporte? Elay… ¡Que pregunta burra! ¿De dónde puej salen los mejores? ¡…Y tenemos tantos buenos que hasta los prestamos!

Mirá choco, aquí somos felices. Entre nosotros no pillás resentidos que lloran guerras perdidas y nunca, nica lloriqueamos un cambio de cincuenta centavos y ¿sabés qué? Lo que queremos lo obtenemos. ¿De dónde puej crees que salieron las leyes más importantes para el desarrollo nacional? Y pa casi terminar: Aquí la pasamos bien choco.

En enero se trabajaba después del quince y se para todo antesingo e carnaval, pa retomar el ritmo cuando pase el entierro del muñeco y el concho e la fiesta.

¿Y en cuanto a hospitalidad? No puej choco, aquí se recibe al que llega, no se extraña al que quiera irse y lleva el atrevido por atrevido. ¡Así nomaj choco!

Te cuento… a este pueblo llegó gente con una mano delante y una mano atrás. Ahora viven bien y ni locos se vuelven al sitio de donde vinieron. ¿Sus hijos? Bahh, elay voj. Los hijos de los que llegaron, no quieren saber que los identifiquen con el sitio de origen de sus padres.

¿ Y sabés que choco? En este pueblo abunda el agua limpia y el cielo azul; el verde lo hallás hasta en la sopa, porque las plantas son nuestra vida y hasta sopa e plátano tenemos. Y de yapa… En septiembre nos ponemos felices y flamea con todo la verde blanco y verde. ¿Y sabés por qué ? Porque amamos nuestra tierra y porque sabemos que en septiembre renace la vida con la primavera.

Algo más. Ya llegó septiembre. Así somos choco. Así nos gusta ser. Si te gusta cómo somos, como vivimos y como pensamos, puej bien. Y si no te gusta, puej… Los buses de retorno salen dos y hasta tres veces al día.

Feliz viaje.