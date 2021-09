Samsung: 15 años liderando el mercado de televisores

La marca surcoreana ofrece un abanico de productos de TVs destinados al consumo multimedia, y acorde a cada necesidad.

El televisor – a menudo la pieza central del hogar – es mucho más que un simple dispositivo para el consumo de contenido. Los televisores pueden adquirir nuevas funciones además de crear el ambiente para el hogar con sus diseños estéticos. Al analizar los estándares de estilo de vida de los usuarios y brindarles sus nuevos productos y estrategias, Samsung les ha ofrecido durante mucho tiempo una variedad de opciones de televisores atractivos para satisfacer sus necesidades.

Con sus innovadoras soluciones de televisión, Samsung, líder del mercado mundial de televisores durante los últimos 15 años y de manera consecutiva, ha ofrecido televisores vanguardistas, atractivos y adaptables al estilo de vida de los usuarios. La constancia y productos de calidad, permiten a la marca tener el protagonismo en el mercado mundial de pantallas.

Televisores Lifestyle: mucho más que un estilo de vida

Samsung ha creado innovaciones en cuanto a diseño y experiencia del usuario, que abren la puerta a la era de televisores Lifestyle, los cuales se caracterizan por ser más flexibles y personalizables. Además, estos nuevos productos se adaptan a una variedad de necesidades, por ejemplo, The Sero, es un televisor capaz de alternar entre las orientaciones vertical y horizontal, ideal para consumir contenido móvil. The Serif, presenta un diseño icónico y apariencia estética. Otro dispositivo es el proyector de distancia ultracorta (UTC) The Premiere, que transforma el hogar en un cine. Se trata del primer equipo de láser triple con resolución 4K y la interfaz de usuario de Smart TV. Estos tres equipos estarán disponibles en el país.

Adicionalmente, The Terrace, es un televisor para exteriores que permite a las personas ampliar sus experiencias de entretenimiento al aire libre. Mientras que The Frame al colgarse a la pared simula un cuadro que se transforma en una obra de arte, ya que proyecta diferentes cuadros de pintura de diferentes artistas famosos mientras está apagado y cuando está prendido es un televisor convencional. Este modelo 2021 llegará pronto a Bolivia y será presentado en la feria Fexpocruz en el stand de Agimex.

Más grande es mejor: las tendencias detrás de la evolución de los televisores premium

En 2020, los expertos pronosticaron que este año, las ventas de televisores de pantalla grande (de más de 75’’ de tamaño) y televisores con resolución 8K aumentarían un 22% y un 118%, respectivamente. Sobre ello, Samsung ha diversificado su línea de modelos de televisores QLED para incluir opciones de 85, 75, 65 y 55 pulgadas. También implementó una resolución de 8K y ha mantenido un gran énfasis en la calidad del sonido.

La tecnología Object Tracking Sound (OTS) de Samsung, permite a los usuarios experimentar sonidos más realistas mientras consumen contenido. Para los gamers, la marca se ha asociado con AMD para desarrollar los primeros televisores con soporte Freesync Premium Pro para PC y juegos de consola en su línea 2021 Neo QLED y QLED, modelos que llegarán al mercado boliviano en octubre del presente año.

“En la nueva normalidad, estamos pasando más tiempo en interiores. Más personas trabajan y juegan desde casa, lo que hace que las pantallas sean nuestras ventanas para el resto del mundo. Los usuarios están invirtiendo en pantallas más grandes y televisores premium, gracias a la popularización de varios servicios OTT”, dice José Rocabado Gerente de Producto TV en Samsung Bolivia.

La compañía también destaca al modelo MICRO LED de 110 pulgadas, que utiliza luces LED del tamaño de un micrómetro para eliminar la luz de fondo y los filtros de color utilizados en las pantallas convencionales. Se ilumina automáticamente y produce colores y brillo realista, a través de sus 24 millones de fuentes de luz controladas individualmente. El diseño Monolith del televisor, definido por su relación pantalla-cuerpo de más del 99%, además le permite acomodar de forma natural en cualquier lugar de la casa. La nueva función Multi View, que permite visualizar hasta cuatro fuentes de contenido diferentes simultáneamente.

Ecológico: desde la fabricación hasta la eliminación

Con respecto al medio ambiente, Samsung ha adoptado políticas ecológicas que cubren el ciclo de vida de sus productos de televisores, comenzando con la etapa de fabricación. El uso de materiales plásticos reciclados se ha aplicado a ciertos productos en el proceso de fabricación, y se ha implementado el Eco-Packaging (Empaque Ecológico) de la empresa, que recicla los materiales de embalaje previamente desechados. La marca surcoreana expande este sistema de empaque a toda la línea de pantallas 2021.

La compañía también ha introducido controles remotos de células solares, que pueden recargarse con luz interior, luz exterior o mediante USB. Estos controles remotos se incluirán en los modelos Neo QLED 2021, eliminando la necesidad de baterías desechables.

“Nuestra visión busca lograr un futuro sostenible y ofrecer mejores experiencias en pantallas. Continuaremos proporcionando soluciones de visualización ideal y crear innovaciones centradas en las personas, mientras atiende a entornos y tendencias en constante cambio”, añade Rocabado.