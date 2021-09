Seguro agrícola protege a los pequeños productores de Bolivia

Sembrar Sartawi, es una Institución Financiera boliviana que trabaja en el sector de las microfinanzas desde 1990.

“Para mí el seguro de SARTAWI es muy importante, me ayuda a estar más tranquilo y aliviado, porque en un futuro cubrirá mis cuotas de la Institución Financiera, en caso de que mi cultivo sufra los desastres de las riadas, sequias etc., ya no me preocuparé de cómo, de dónde pagaré si es que pierdo este cultivo por un desastre natural”, aseguró Guzmán Tarqui, productor de lechuga del Municipio de Huricana, del Departamento de La Paz.

Por su parte, Marcelo Mallea, Gerente General de Sembrar SARTAWI IFD, señala que actualmente la entidad financiera cuenta con una cartera de 33 mil clientes, con una cobertura en siete departamentos de Bolivia, “el 30% de nuestros clientes son micro productores agrícolas, estamos hablando de más de 10.000 clientes. Nuestra meta es alcanzar a que todos ellos tengan el seguro agrícola en lo que resta el 2021 y la siguiente gestión, para que estén protegidos de catástrofes climáticas”, a futuro se tiene planeado ingresar progresivamente en los departamentos de Beni y Pando, manifestó.

PROTEGE AL PRODUCTOR POR CAMPAÑA DE CULTIVO

“El miedo era grande porque con estos desastres naturales, nosotros no solo perdemos la producción, sino también todo lo que hemos invertido. Peor todavía para pagar nuestras cuotas, entonces en realidad, este seguro es un beneficio para nosotros”, explicó Tarqui. Asimismo, afirmó que el seguro de la Institución Financiera Sartawi, goza de ventajas significativas para el pequeño productor que adquiera el seguro.

A su vez, Mallea afirmó que, el nuevo seguro lanzado el 30 de julio, es muy accesible para los pequeños productores. “El seguro no cubre todo el crédito, cubre por cuotas, porque en el sector agrícola boliviano tiene campañas dependiendo del cultivo que tenga; una de estas campañas dura alrededor de 6 meses, entonces el cliente viene a pagar cada 6 meses. Hay otro tipo de cultivos que tienen una cuota de cada 2 o 3 meses, esa cuota es la que nosotros protegemos; la tasa anual del seguro es de 6,25% del monto de la cuota del crédito y el seguro debe ser activado en cada cuota, de acuerdo al tipo de producción. Por ejemplo, si la cuota es de Bs.1000, el cliente debería pagar su cuota de Bs.6,25 por mes, si fuera de 3 meses estamos hablando de Bs.18,70 para tener una cobertura de los Bs.1000”, concluyó el Gerente General de Sembrar SARTAWI IFD.

Esta iniciativa a su vez ha sido apoyada por la Cooperación Suiza en Bolivia a través del Proyecto Seguros Inclusivos ejecutado por la Fundación PROFIN y que cuenta con el respaldo de importantes empresas como Alianza Seguros y Sudamericana.

REQUISITOS PARA RECLAMAR LA COBERTURA DEL SEGURO

Para solicitar la cobertura, el pequeño productor necesita 3 requisitos; una declaración por parte de la autoridad del municipio que indique que hubo un desastre natural o de la autoridad competente de la localidad, ya sea este un representante del sindicato o una autoridad que los represente. El otro requisito es la solicitud de Sartawi de información y certificación al SENAMHI, dicho costo lo asume la institución, y la declaración del cliente indicando que tuvo una afectación.

SOBRE SARTAWI

Sembrar Sartawi, es una Institución Financiera boliviana que trabaja en el sector de las microfinanzas desde 1990. Su nicho de mercado es el sector agrícola, en específico los pequeños productores agrícolas de Bolivia.