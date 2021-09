Senador Morón pide cadena perpetua a descuartizadores y violadores

A raíz de los últimos hechos de violencia, donde se conoció de dos casos de descuartizamiento en el país en menos de 1 mes, el senador Erik Morón cree que ya se debería tener la sentencia de cadena perpetua para este tipo de delincuentes y de la misma forma a los violadores.

Fuente: Prensa Creemos

«En estos momentos el ciudadano no le teme a las sanciones de las leyes bolivianas, es lamentable ver estos hechos de descuartizamiento, una deshumanización total, hay que ponerle un punto final, ¡ya no más abusos sexuales a menores de edad! ¡ya no más descuartizamiento! Para eso es necesario y vamos a proponer las modificaciones necesarias a la CPE, al código penal para que en nuestro país exista la Cadena Perpetúa».