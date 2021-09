Sernap cede a presión de mineros en el Madidi y trasladan a otra área al jefe de guardaparques

Fecoman La Paz y la Central Agraria PATA desconocieron y pidieron la destitución de Marcos Uzquianos, y aunque no lo despidieron el director ejecutivo del Sernap mediante memorándum resolvió su «rotación» a la Estación Biológica del Beni.

Fuente: ANF

La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte paceño (Fecoman La Paz) y la Central Agraria Pata ejercen presiones al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) sobre el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. Desconocieron y pidieron la destitución del jefe de guardaparque Marcos Uzquiano, este fue removido de su cargo.

La Central PATA el 24 de julio de este año aprobó un voto resolutivo en el que “desconocen totalmente” a Uzquiano como jefe de Protección del Madidi y dieron al Sernap 48 horas para su destitución, según se lee en el documento.

La Fecoman La Paz en otro voto resolutivo del 21 de julio expresó su respaldo orgánico e incondicional a todas las cooperativas mineras ubicadas en el municipio de Apolo, provincia Franz Tamayo.

Además “exigimos al director ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado-Sernap la destitución del señor Marcos Uzquiano Jahuar como jefe de protección del área protegida Madidi en el plazo de 72 horas.

Uzquiano no fue destituido pero el director ejecutivo del Sernap lo sacó del Madidi y lo trasladó a la Estación Biológica del Beni, en el mes de agosto, de esta manera cedió a la presión de las mineras auríferas dentro de una de las áreas protegidas más diversas del mundo.

Estas organizaciones tienen como principal objetivo la explotación de minerales, especialmente el oro, la labor de Uzquiano se convirtió en un estorbo para sus fines, es así que lo acusaron de ejercer presuntamente violencia psicológica, física, de hacer decomiso de maquinaria minera pesada, de extorsionar a las mineras preconstituidas. “Denuncias sin ningún tipo de respaldo”, expresó en su defensa.

Aseguró que con esta decisión del director ejecutivo del Sernap, Teodoro Mamani, “se estaría acatando una determinación de un sector extractivistas cuyas acciones intereses se contraponen a los objetivos de creación del parque Madidi. Nuestra misión como guardaparque es precautelar el área territorial de las áreas protegidas en este caos del Madidi”, declaró a la ANF.

Al momento de entregarle su memorándum de “rotación” le manifestaron que no era a causa de la posición de las cooperativas mineras, simplemente que el objetivo era “rotarle” a la Estación Biológica del Beni. “Lo que quiero dejar en claro es la manera, el momento en el que se lo hace, y a pedido de un sector extractivista, que como le digo tienen intereses muy contrapuestos”.

El 2013 realizaron una rezonificación en el Madidi, en ese tiempo identificaron alrededor de 55 “concesiones” mineras, muchas de ellas preconstituidas, es decir, que estaban en el lugar mucho antes a la creación del Parque, en respeto a la ley y a la Constitución Política del Estado se decidió respetar sus derechos, pidiendo siempre que respeten las normas del área protegida.

Sin embargo, en el último tiempo, entre 2013, 2015 al 2020 llamó la atención “el incremento significativo del número de concesiones en el parque, aproximadamente de 90 a 94 concesiones mineras, casi han duplicado la cantidad que de actividades mineras en el área protegida”.

El Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Madidi fue creado por el decreto supremo 24123 de 1995 y en uno de sus artículos establece que a partir de la creación del área queda terminantemente prohibida la otorgación de áreas de colonización, asentamientos humanos, autorización para explotación de recursos que vayan a atentar contra los objetivos de creación del Madidi, detalló Uzquiano.

Insistió que la principal preocupación es que por los apetitos e intereses de los mineros extractivistas que no cumplen la norma medioambiental y las reglas del área protegida el Sernap no cumpla con su misión, además que no respalde a los guardaparques para cumplir su trabajo.

Uzquiano señaló que no se trata de que lo hayan removido del Madidi, porque puede hacer su trabajo en cualquier otra área protegida, sino que se termine aceptando las presiones de las cooperativas mineras en detrimento de las áreas protegidas que son el pulmón de Bolivia y del mundo.