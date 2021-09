Siete webs (explicadas a fondo) donde encontrar trabajo freelance o autónomo por si te niegas a volver a la oficina

Aunque por un momento pareció que el teletrabajo había llegado con la pandemia para quedarse entre nosotros, ya hay empresas que prefieren las rutinas de oficina y han pedido o están pidiendo a sus trabajadores un retorno a sus sillas y escritorios.

Si eres de los que prefiere seguir trabajando desde casa o viajando (lo que se llama ser nómada digital) sin tener que atarte a una oficina o si, simplemente, te gustaría contar con diversos clientes y proyectos, probablemente, lo que te conviene es ser freelance.

Hay diversas webs, tanto españolas como de otros países que han sido creadas para que busques trabajos freelance o como autónomo. También claro está, para que empresas puedan contratar a personas de este perfil. Te hemos realizado una lista donde vas a encontrar webs con trabajos típicos de oficina que se pueden realizar desde casa. A veces encontrarás empleos a jornada parcial y con expectativas de que sea una labor duradera. Otras veces habrá trabajos para tareas puntuales. Y también hay webs para buscar freelancers o autónomos expertos en trabajos físicos o manuales para tareas como pintura, carpintería o fontanería.

Aunque uno de los principales portales en España de búsqueda de empleo, Infojobs, cerrase en 2018 su sección freelance, hay muchísimas alternativas especializadas más. Aquí tienes una selección y una pequeña explicación de cómo funciona cada una para que veas cuál puede ajustarse más a lo que buscas.

Domestika

El portal de Domestika te interesa si te dedicas a alguna profesión creativa con PC como diseño gráfico, diseño en general, escritura, periodismo, gestión de redes sociales, especialista en SEO y creación de contenidos, arquitectura, contenidos audiovisuales o producción de eventos por poner algunos ejemplos. Además de ofrecer cursos online muy prácticos, Domestika cuenta con una sección para encontrar empleo. También hay trabajos presenciales.

Para ir directamente a tu oferta freelance solo tienes que seleccionar esta opción en las pestañas situadas en la parte superior de tu web. Donde está escrito «todos los tipos de oferta» debes pinchar y verás que tienes varias opciones, entre ellas la de escoger que solo te muestre trabajos freelance, como puedes ver de ejemplo en la foto anterior.

En el caso de Domestika, para contactar con la empresa que busca profesionales es gratis aunque necesitas registrarte. Cuando estás registrada, en cada oferta ves la forma de contactar con la compañía y suelen darte el mail de contacto directo del departamento que está haciendo el proceso de selección, por lo que la comunicación es muy cómoda y puedes además, tener ese mail de contacto para el futuro.

Las colaboraciones o trabajo que hagas con la empresa, si te selecciona, no tendrán que pasar por Domestika, ni la plataforma se quedará con un porcentaje de tus ganancias (como sí hacen otras plataformas). Tras tener la información de contacto, estarás en comunicación directa con esa empresa, a través de tu mail, teléfono… o lo que vosotros queráis. Hay muchas ofertas que son para un compromiso a largo plazo, más que para proyectos concretos.

Upwork

Upwork está destinada a encontrar trabajos de oficina y, aunque tiene mucha oferta para profesionales creativos (escritores-hay muchas ofertas para ejercer como escritor fantasma o ghostwriter-, periodistas, expertos en creación de contenido, diseño gráfico…), también se necesitan muchos expertos informáticos: programadores, conocedores de algún software concreto, desarrolladores de páginas web o programas, conocedores de ciertos lenguajes de programación… De hecho es ideal si esta es tu profesión. También hay una gran oferta para traducción (de muchos idiomas), teleoperadores que ejerzan desde casa e incluso para agentes de viajes que estén dispuestos a moverse de su silla y su PC para acompañar a grupos de turistas a algún destino del mundo.

Es una plataforma internacional, así que hay empresas de muchísimos países. Esta es una de esas plataformas en las que tienes que pagar por trabajar, es decir que tienes que pagar un dinero para tener unos créditos que te permitan presentarte a ciertos proyectos, y además la plataforma se queda con un porcentaje de todo lo que ingresas (concretamente, con un 20%). Por otro lado, aquí toda la comunicación con tus futuros clientes tiene que pasar por la plataforma, incluso los pagos que se realicen (verás que si intentas intercambiar tu dirección de correo o tu número de teléfono, su bot lo va a interceptar y bloquear rápidamente).

Hay un buscador que es bueno y donde puedes seleccionar el tipo de trabajo que buscas o que podrías hacer según tu formación y capacidades. También te pueden contactar las empresas a ti (lo que hace que no tengas que gastar tus puntos), pero es más probable que lo hagan cuando ya tienes experiencia en la plataforma y buenas opiniones de clientes pasados.

Más que proyectos de largo plazo, lo que vas a encontrar son proyectos concretos y cortos. No hay ningún compromiso por parte de la empresa de seguir contando contigo, ya que no firmáis ningún tipo de contrato de colaboración, por lo que estos clientes podrán ir contactándote si necesitan nuevos trabajos, pero en Upwork no es fácil conseguir colaboraciones estables y que te aseguren que siempre vas a tener trabajo. Recuerda que, en cuanto a pagos, obtienes ingresos desde Upwork que, al ser internacional está sujeta a diferentes impuestos cuando vayas a hacer tus trimestrales de IVA y tus declaraciones de IRPF. Aunque encuentras ofertas en español, la mayoría serán en inglés, así que mejor si conoces el idioma.

Chronoshare

Chronoshare está destinado a trabajos manuales, así que esta opción te interesa si eres un profesional de la pintura, la construcción, decoración o si trabajas en el sector de limpieza del hogar, por poner algunos ejemplos. Si prefieres trabajar en estos campos de forma independiente, como autónomo, sin tener que estar sujeto a una empresa, aquí puedes ir encontrando tu propia cartera de clientes. Aunque tendrás que pagar por conectar con tu clientela.

Es ideal sobre todo para ir empezando y darte a conocer o si eres nuevo o nueva en una ciudad. Hay que saber que pagar no te llevará a conseguir el empleo, ya que depende si luego la persona acepta la oferta que le haces (si la rechaza, la web se quedará con alguno de esos puntos por los que pagar para poder contactar con gente).

Esta es una de esas webs en las que se paga por aspirar a trabajar. Es decir, por buscar posibles clientes, personas o empresas que necesitan un servicio. Para conseguir el número de teléfono de ese posible cliente te hace falta pagar por unos cronos. Al realizar el pago, sobre la plataforma, como profesional tienes que hacer una especie de oferta sobre lo que cobra por ese servicio que puedes llevar a cabo. Y ya el posible cliente debe decidir si acepta la oferta o si no. Si no la acepta, pierdes algunos de los cronos que gastaste en conseguir ese contacto y se te devuelven otros.

Fiverr

La principal particularidad de la web de Fiverr es que, en vez de ir buscando tú trabajo, proyectos o posibles clientes, en Fiverr tú muestras tu trabajo y tu experiencia y hay empresas que se dedican a buscar a los profesionales que les interesan. De hecho, se vende como «encuentra los servicios freelance ideales para tu negocio», porque el objetivo es que el «empleador», quien necesite un servicio, busque la oferta de profesionales que existe.

Sí tú quieres usar Fiverr como profesional autónomo, tienes la opción de mostrar tu experiencia y trabajo para darte a conocer. Sobre todo, está muy enfocado a personas expertas en redes sociales, diseño de páginas web, diseño de logotipos, creación de vídeos explicativos, profesionales de la voz capaces de comunicar en este formato o expertos en programación en general. Siempre hay que acordar por adelantado lo que cobrarás y el pago del cliente se liberará una vez que apruebe el trabajo que tú hayas realizado (es decir, que mientras no esté conforme, no vas a recibir el dinero).

Todas las transacciones pasan por Fiverr y esta plataforma se queda con el 20% del pago. Es decir, como profesional acuerdas un precio con un cliente, pero debes tener en cuenta que tú te vas a quedar con el 80% de esa cantidad y el resto será para esta web que facilita el contacto. La web está en inglés, aunque estés navegando con la URL española.

LinkedIn

La red social destinada a crear contactos profesionales o estar siempre conectado con colegas de profesión o antiguos compañeros de estudios o trabajo, LinkedIn, permite también la búsqueda de trabajos en remoto. Para ello, debes acceder a la sección «Empleos» en las pestañas superiores de la plataforma, en la página de inicio. En el buscador, tienes la opción de buscar qué tipo de trabajo buscas y también la ubicación. Escoge «remoto» para poder ver las ofertas que no necesitarán que vayas a ninguna oficina. Hay que advertir que el buscador puede fallar y acabar ofreciéndote empleos en la ubicación que tengas indicada en tu perfil. En LinkedIn puedes encontrar proyectos a corto plazo, colaboraciones de unas pocas horas semanales, y también empleadoresy y empresas que busquen alguien a tiempo completo pero realizando sus tareas desde casa.

Como es una plataforma muy grande, el buscador te dará ofertas de todos los lugares del mundo, si no acostas las palabras de búsqueda. Por ejemplo, si quieres encontrar trabajo en comunicación para escribir solo en lengua española, tendrás que especificarlo, porque si no te saldrán muchas ofertas para escribir en inglés. Recuerda que es importante que tengas un perfil de LinkedIn cuidado y actualizado porque esa será tu carta de presentación.

Para postular a un empleo, puede ser que tengas que hacerlo de forma sencilla a través de LinkedIn o puede ser que te pidan que envies tu CV a un correo o que accedas a la web de la empresa o a otra plataforma de búsqueda de trabajo y rellenar los cambios que te pidan en esa otra web. LinkedIn no se va a quedar con dinero que puedas generar en tu futuro empleo si llegas a encontrarlo. La parte negativa es que es una plataforma muy amplia por lo que no está acotado a un sector concreto, lo que dificulta que realmente encuentres un gran número de empresas buscando lo que tú ofreces. Pero hay muchos sectores en los que puedes encontrar clientes para tus servicios.

Edworking

Edworking es una plataforma creada por dos antiguos estudiantes de la Universidad de Cantabria. Destaca por ser una solución gratuita que cuenta con funcionalidades para gestionar un proyecto de forma integrada y es que permite la creación de equipos para ofrecer un servicio profesional y además con herramientas de configuración de tareas o de comunicación, como chat, videollamadas o creación de stories. Para entendernos mejor, tú como freelancers puedes crear un perfil, y equipos de trabajo creados que necesitan más profesionales para sus tareas te pueden encontrar y contactar.

Como freelancer al principio se recomienda que ayudes en las con las consultas que te hacen y esto irá mejorando tu perfil. Por su parte, cualquier empresa puede usarlo para trabajar en remoto con sus equipos teniendo todo en una misma app que también permite la comunicación a distancia. Esos equipos en todo el mundo pueden acceder en cualquier momento a la comunidad privada de freelancers de Edworking. Las empresas pueden gratuitamente poner una pregunta o consulta y ellos podrán demostrar su conocimiento en su área. Si a la compañía le gusta el freelancer podrá hacerle una oferta por un tiempo determinado para contratar sus servicios y pasar a ser uno más del proyecto.

La experiencia que aparece de los freelancers está verificada por otros trabajos en la plataforma. La plataforma trabaja ahora para lanzar la posibilidad que que como profesional pueda vender productos cerrados de precio y no solo el tiempo como se hace ahora (es decir, cobrar por horas de tarea).

People per Hour

La web de People per Hour funciona de forma similar a Upwork pero con una enorme diferencia que te interesa como profesional: aquí quien paga por el uso de la plataforma y por los contactos que permite crear no eres tú si no la empresa que está en busca de freelancers. Cada trabajador tiene una calificación, lo que te dará publicidad de cara a nuevos clientes. Bien es cierto que la competencia es grande y eso lleva a que haya quienes decidan bajar sus tarifas para conseguir más trabajos. Si vives en una región del mundo cara, tendrás más competencia, ya que las personas que viven en ciudades baratas pueden permitirse «el lujo» de cobrar menos por el mismo trabajo.

Es una plataforma internacional. Alguien detalla un proyecto para el que necesita profesionales y los freelancers pueden postular. También la misma empresa interesada en profesionales puede buscar y contactarlos. Lo mejor de People per Hour es que el buscador es muy preciso, aunque toda la plataforma es en inglés. Hay proyectos de tecnología y programación, de diseño gráfico, de escritura y traducción, marketing digital…

Otra particularidad es que en vez de cobrar por hora, suele venir el precio puesto para el proyecto completo. Por ejemplo, alguien necesita que un profesional le diseñe una web y paga por ello 350 euros. Los freelancers tienen que enviar su propuesta y luego el primero selecciona la que más le interese.