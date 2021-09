Subiendo escalones de la profesión

Cuando llegué a Radio Fides Santa Cruz en agosto de 1998 me sentí reconfortado, porque jamás pensé que me contratarían en uno de los medios de comunicación más importantes del país, me faltaban 3 meses para terminar la carrera de Ciencias de la Comunicación de la universidad moreniana y rondaba mi mente, si podría cumplir a cabalidad con lo que la empresa exigía de mí.

Pasaron los meses de prueba y califiqué con un excelente rendimiento según la directora de entonces Ivana Tarifa. Luego llegó el contrato indefinido y nuevas tareas y responsabilidades que asumir en la vida profesional de periodista.

Mis primeros pasos fueron como locutor operador, luego me asignaron la cobertura del área económica y política, hice varios programas radiales con contenidos muy contrapuestos, pasé de programas de acompañamiento a programas de análisis político, entrevisté a todos los políticos y líderes de opinión, realicé columnas de opinión hasta llegar a ser jefe de prensa. En todos los peldaños que me tocó asumir aprendí muchas cosas valiosas, tuve miles de sinsabores y penurias que me ayudaron a cimentar mucho más el temple, pero jamás ningún político logró acallar la labor a la cual me debo, decir la verdad sobre los hechos, pese a que se pueda afectar algunos intereses.

El tiempo pasó muy rápido y estoy a punto de cumplir 23 años, tiempo de mucho esfuerzo y dedicación para cumplir con todos los retos. Justo en pandemia y una grave recesión económica debido al coronavirus y a sus variaciones de cepas, con sorpresa ahora me dan el cargo de Director regional de Fides Santa Cruz, desafío que lo asumo con tranquilidad y con la misión de fortalecer la programación y la cobertura noticiosa. Estamos conscientes que al Gobierno del MAS le apasiona tener sumisos y militantes en los medios de comunicación. Los que no acceden a ser sus cotorras amaestradas los golpean y detienen, les cortan cualquier posibilidad de pauta oficial o los hacen perseguir con los implacables de impuestos. La democracia está fundada en la libertad de expresión y el derecho de hacer empresa, ojalá los azules entiendan que esa es nuestra función principal, informar con la verdad y no con la “verdad” que intentan imponernos. Gracias a todos por el apoyo y a seguir luchando, la crisis esa allí y hay que enfrentarla con coraje, pues esto no sería vida sin los problemas y retos que vencer.

Fuente: Richard Arispe