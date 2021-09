Tarija recibe segundas dosis Sputnik para el 92% de población en espera

En total son 20.700 personas que les corresponde la segunda dosis Sputnik-V, pero el Ministerio de Salud envió 19.200 biológicos, por lo que quedarán 1.500 personas en la lista de espera

Tarija recibió segundas dosis Sputnik-V para el 92 por ciento de la población que estaba en espera de ese biológico, el cual ayuda a reducir la gravedad de la enfermedad de la Covid-19. Desde el Servicio Departamental de Salud (Sedes) retomarán este 21 de septiembre la inmunización con ese tipo de vacunas.

Según datos de esa institución, eran 12.600 personas inmunizadas con primeras dosis en mayo y 8.100 en junio, a quienes ya les correspondía recibir la segunda dosis por haber cumplido los 90 días de intervalo entre una y otra vacuna. Sin embargo, no había disponibilidad de los biológicos y estaban en lista de espera.

La mañana del 20 de septiembre el Gobierno nacional confirmó el envío de 19.200 dosis para el departamento de Tarija, equivalente al 92 por ciento del grupo en espera de la segunda dosis. Es así que 1.500 personas deberán permanecer en espera. Mientras que en octubre son 15 mil personas a las que les corresponde recibir la segunda dosis Sputnik-V.

Ricardo Gerez, responsable del Programa Ampliado de Inmunización, prevé que por razones de distribución de las vacunas a las provincias y puntos de inoculación, la reanudación de la vacunación con este tipo de biológicos será a partir del 21 o 22 de septiembre.

El médico también explicó que se dará prioridad al grupo en espera que recibió la primera dosis en mayo, que son 12.600, luego recién vacunarán a los de junio. Como institución elaborarán un cronograma de inmunización de la segunda dosis, con la finalidad de evitar aglomeraciones. Por lo cual, pide estar atentos al comunicado que emitirá el Sedes en las próximas horas.

El médico estima que con la aplicación de estas vacunas el porcentaje de inmunizados con segundas dosis subirá a un 58 o 60 por ciento, porque actualmente está en 53 por ciento en el ámbito departamental.

Jeyson Auza, ministro de Salud, aseguró que el Gobierno nacional hace todos los esfuerzos para garantizar que las vacunas lleguen al país, ahora es el turno de los Sedes departamentales que no dejen el segundo componente en sus cadenas de frío, sino que distribuyan a los municipios, centros de vacunación para que se inmunice a la población.

Según datos oficiales del Ministerio de Salud y Deportes hasta la fecha llegaron 1.235.000 primeras dosis; 712.460 segundas dosis y 522.540 aún restan por llegar de la vacuna rusa Sputnik-V.

Para Álvaro Justiniano, director del Sedes, las vacunas salvan vidas y pide a los movimientos antivacunas, que él prefiere llamarlos anticiencia, no difundir información falsa para que otras personas no se inmunicen. Recuerda que el 70 por ciento de los que llegan a terapia intensiva es porque no recibieron el biológico que ayuda a prevenir la enfermedad en su forma grave.

Los reportes de esa institución muestran que en el departamento se vacunó con primeras dosis al 67 por ciento de la población mayor de 18 años de edad, mientras que con segundas se alcanzó al 73 por ciento. Villa Montes y Cercado son los municipios que más avances muestran en la inoculación, mientras que Yunchará y Bermejo son los más rezagados.

El PAI Tarija guarda 5 mil primeras dosis Sputnik

Según Ricardo Gerez, responsable departamental del Programa Ampliado de Inmunización Tarija (PAI), en su institución se guardan cinco mil primeras dosis Sputnik-V, mientras que en los centros de salud también se tiene ese tipo de biológicos disponibles. Sucede que la población ya no quiere recibir esa vacuna, por la incertidumbre que existe sobre la disponibilidad de la segundad dosis, que deben esperar más del tiempo recomendado para completar el esquema de vacunación.