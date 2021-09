TEDxUnifranz: ¿puede una charla mover el mundo?

UNIFRANZ se suma a un movimiento que inspira, conecta y comparte acciones que cambian vidas o hacen frente a problemas y desafíos globales: TEDxUnifranz

#UNIFRANZ #TEDxUnifranz #InnovaciónEnEducación

Desde distintas experiencias y enfoques se pueden generar ideas innovadoras, iniciativas transgresoras y proyectos que trasciendan y transforman. Pero esas experiencias de éxito deben estar acompañadas de la motivación, inspiración y colaboración de los expertos que nos mostrarán que el camino no será fácil, pero el recorrido será el único aprendizaje posible para la creación y transformación.

Esta iniciativa busca generar experiencias de éxito que provoquen un espacio de reflexión con la comunidad estudiantil.

“Porque nosotros queremos que nuestros estudiantes no solamente sean innovadores y creativos, sino que sean personas íntegras y empáticas, que tengan responsabilidad social; que entiendan que no se trata de ser ricos sino felices; que no se trata de alimentar el ego, sino de ver cómo pueden con sus conocimientos y aprendizajes apoyar a los demás, para generar un impacto positivo a su entorno”, destaco Verónica Agreda de Pazos, Rectora UNIFRANZ.

Esta experimentación es necesaria para la puesta en marcha y transformación de nuestras ideas, por eso Bolivia espera con ansias la charla TEDxUNIFRANZ: “Ideas que vale la pena difundir”, prevista para el próximo sábado 11 de septiembre.

La expectativa que se genera, fue graficada de la mejor manera por Saúl Cornejo, estudiante UNIFRANZ de Publicidad y Marketing: “Me encuentro ansioso por escuchar una charla TEDx en mi universidad, esta iniciativa es una gran oportunidad para nosotros de poder conocer ideas sobre tecnología, entretenimiento y diseño, que nos llevarán a poner en práctica nuestros proyectos integradores».

Participa de estas 5 charlas que cambiarán tu percepción sobre temas tan diversos como gastronomía, movilidad urbana, experimentación hasta usar los sentidos para conectar con tu comunidad:

Carlos Soruco , Co-fundador de QUANTUM (emprendedor y asesor en startups)

, Co-fundador de QUANTUM (emprendedor y asesor en startups) Omaira Saucedo , Co-fundadora de tuGerente, (reconocida por el MIT Technology Review para Latinoamérica menores de 35 años)

, Co-fundadora de tuGerente, (reconocida por el MIT Technology Review para Latinoamérica menores de 35 años) Santos Coaquira , Fundador de Pasionaria (Chef apasionado por la gastronomía y la revalorización de los productos locales).

, Fundador de Pasionaria (Chef apasionado por la gastronomía y la revalorización de los productos locales). Diego Suárez , Jefe de Experimentación en el LABoratorio de Aceleración PNUD (especializado en Diseño Avanzado y Arquitectura Digital)

, Jefe de Experimentación en el LABoratorio de Aceleración PNUD (especializado en Diseño Avanzado y Arquitectura Digital) Eliana López, CEO Molotov Lovertising (creadora de experiencias de Marca y Branded Content.

El TEDxUNIFRANZ será transmitido a las 18:00 hrs, mediante Live Streaming, desde Santa Cruz de la Sierra en el siguiente enlace:

https://www.facebook.com/unifranz.edu