Telescopios en Chile permitieron resolver el enigma del “Anillo Fundido” de Einstein

Fuente: Infobae

Cristián Torres

Gracias al uso de telescopios ubicados en Chile un grupo de astrónomos utilizaron un complejo sistema para calcular la distancia que separa al “anillo fundido” de Albert Einstein con la Tierra.

La galaxia que se curva en la imagen que acompaña a esta nota más la circunferencia en su centro es uno de los misterios más importantes de la astronomía y de una rareza sin igual. Este conjunto lleva el nombre de “Anillo de Einstein” o “Anillo Fundido”, más conocido entre los expertos con la identificación GAL-CLUS-022058, y está ubicada en la constelación del hemisferio sur de Fornax (El Horno).

Por medio de un comunicado y una publicación en la revista científica “The Astrophysical Journal”, un equipo internacional de astrónomos liderado por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), en España, y por el profesor Anastasio Díaz, anunciaron que midieron la distancia que separa al “Anillo Fundido” de Einstein con la Tierra.

Para lograr esta hazaña los astrónomos utilizaron diversos instrumentos como el telescopio del “Very Large Telescope” (VLT) del Observatorio Europeo Austral (ESO), ubicado en la comuna de Taltal, al norte de Chile.

La distancia entre esta galaxia y la Tierra se estimó que es de 9.400 millones de años luz. Es decir, la luz de este anillo se demoró en viajar 9.400 millones de años a la velocidad de la luz (es decir 299.792,458 kilómetros por segundo) hasta llegar a los instrumentos utilizados por los astrónomos.

El “Anillo de Einstein” fue planteado por el científico alemán primera vez en su famosa teoría de la relatividad, y la forma de “anillo” de este objeto se puede explicar por un proceso llamado “lente gravitacional”.

Una imagen del VLT (Very Large Telescope) de ESO (European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere) y sus cuatro potentes lásers en Paranal, Chile (ESO)