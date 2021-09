Téllez quiere ser presidente del Tigre y Kurt espera apoyo

Fuente: paginasiete.bo

Diego Gonzáles / La Paz

Freddy Téllez, exvicepresidente y por varios años dirigente de The Strongest, confirmó ayer que se presentará como candidato en las próximas elecciones de la institución aurinegra que se realizarán el 13 de noviembre. Mientras que el expresidente Kurt Reintsch aseguró que espera el apoyo de los hinchas para tomar una decisión.

Téllez confirmó a Página Siete que se presentará a las elecciones de noviembre, pero no quiso adelantar nada de sus acompañantes. Aseguró que su fórmula se conocerá cerca del plazo final para la presentación de candidatos, que según la convocatoria es el 8 del próximo mes.

En un texto en el que responde a una acusación del presidente de Bolívar Marcelo Claure por su supuesta participación en los problemas de San José, el ex dirigente atigrado confirmó que será parte de las elecciones.

“Aprovecho para contarte que hay elecciones en mi club y me voy a presentar, así nos vemos a futuro en algún consejo de tú a tú, obvio si soy elegido”, publicó Téllez en sus cuentas de las redes sociales.

Mientras que Reintsch también se refirió a las elecciones atigradas en un video que publicó por el día del Hincha Atigrado, que se celebró ayer, en el que no confirma ni descarta su presencia en estos comicios.

“Supe que hay fecha de elecciones, no me manifesté porque estoy trabajando, no es mi interés salir en prensa, ni ser famoso. Para mí lo importante es el bienestar institucional, cuente toda la familia atigrada conmigo”, dijo Reintsch.

Además, expresó su molestia con personas que entiende que usan su nombre para fines políticos. “Solicitar a la gente que de alguna manera me está atacando que se calme, no tengo la intención de hacer daño a nadie y tampoco intenten crecer conmigo haciéndome quedar mal, sólo hagan su trabajo”, dijo.

Pero además abrió la posibilidad de estar en las elecciones, “si la familia atigrada, todas las bases stronguistas los apoyan, nosotros también haremos lo mismo. De lo contrario y si no hay alguien serio que se haga cargo, cuenten conmigo, yo estaré en la ciudad de La Paz en los próximos días y me manifestaré al respecto”. Los candidatos que deseen participar en estas elecciones deben presentar sus fórmulas y los requisitos hasta el viernes 8 de octubre, para ver si serán habilitados por el comité electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, según la convocatoria publicada el pasado viernes por los medios oficiales.

Descanso

El primer plantel atigrado tendrá descanso hasta el jueves, día para el que el cuerpo técnico pidió a todos sus jugadores que retornen a las prácticas, para realizar el trabajo en estas más de dos semanas de recesos por la triple fecha de Eliminatorias.

En esta semana también se conocerá la evolución de las lesiones de Jaime Arrascaita y David Mateos, además del informe médico de Ronaldo Martínez que salió a los pocos minutos de ingresar al campo de juego, el pasado domingo, en el duelo en el que los atigrados igualaron 1-1 con Always Ready en el estadio Hernando Siles, por la fecha 21 del certamen.