Tercera boda a la vista para Britney Spears: anuncia su compromiso con su novio, Sam Asghari

En esta misma red social, la llamada princesa del pop había dedicado recientemente unas palabras a su futuro marido: “Este adorable imbécil ha estado conmigo durante los años más duros de mi vida”. Ahora, también se ha animado a demostrar la felicidad por la pedida de mano a través de la plataforma. La publicación no ha parado de recibir “me gusta” (actualmente lleva más de dos millones y medio), y ha estado marcada por los comentarios de algunas amistades de la artista, como Paris Hilton, que le ha dado a la enhorabuena con un: “Bienvenida al club”. La actriz Octavia Spencer no ha dudado en escribir: “Hazle firmar un contrato prenupcial”.

Spears y Asghari se conocieron en 2016 cuando coprotagonizaron el video musical de la canción Slumber Party. Si su matrimonio llega a celebrarse, sería el primero para él y el tercero para ella. Spears tiene dos hijos con su exmarido, el rapero Kevin Federline, con quien estuvo casada entre 2004 y 2007, y también vivió un breve matrimonio en Las Vegas con su amigo de la infancia Jason Alexander que fue anulado tras apenas 55 horas en enero de 2004. “He estado con este hombre durante un año”, escribía ella en febrero de 2018. “Cada día me inspira para ser una mejor persona y me hace sentir la chica más afortunada del planeta”.

Asghari ha estado presente en la vida de la artista durante su reciente polémica en la que pedía que su padre, Jamie Spears, dejara de ser su tutor. Después de 13 años de control legal y financiero y de meses de protesta por parte de la estrella del pop y sus seres más queridos, Jamie Spears renunció a primeros de septiembre a la tutela de su hija ante un juez. Según afirmó la cantante, a lo largo de los años ha pasado “por un infierno” por su culpa. Semanas atrás, en su declaración legal, llego a contar que su padre controlaba todos los aspectos de su vida, ya que se vio incluso obligada a utilizar un DIU para no tener más hijos.

El joven, de 27 años y de origen iraní, es entrenador personal y ha hecho algunos pinitos como actor. Él siempre ha mostrado su apoyo en redes sociales hacia su novia y ha buscado que se la liberara de la tutela de su padre. Incluso antes de que la cantante hablara públicamente sobre su situación, Asghari ya lo hacía. El pasado febrero, por ejemplo, no dudó en lanzar un demoledor mensaje contra Jamie Spears, y en su perfil de Instagram escribió: “Ahora es importante que la gente entienda que tengo cero respeto por alguien que intenta controlar nuestra relación y que pone constantemente obstáculos en nuestro camino. En mi opinión, Jamie es un imbécil integral. No entraré en detalles porque siempre he respetado nuestra privacidad, pero al mismo tiempo no he llegado a este país para no poder expresar mi opinión y tener mi libertad”.

Fuente: El País