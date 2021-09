Twitter prueba ahora con las ‘Comunidades’, espacios temáticos privados similares a los subreddits y a grupos de Facebook

Twitter no deja de hacer pruebas con como mejorar la plataforma, y tras asentar los Espacios y dejar atrás los Fleets, la red social va a experimentar con una nueva función, las Comunidades. A diferencia de las otras dos mencionadas, que suponían una ruptura con lo clásico en la plataforma, es decir, hacia sumar funciones a las de siempre, las Comunidades suponen un giro de timón tomado sobre la esencia de siempre en Twitter, que es el debate abierto a todo el mundo (salvo candados).

Las Comunidades son espacios que recuerdan a los grupos de Facebook o a las comunidades de Reddit, y en las que, por el momento, solamente entraremos por invitación. Más adelante, cuentan, añadirán más formas de unirse y descubrir Comunidades. Desde la compañía lo plantean como lugares donde estar con gente con gustos parecidos para hablar sobre temas concretos.

Las comunidades son grupos cerrados de los que no se publicará nada en la parte abierta de Twitter. Es decir, que si estás en una sobre perros, podrás hablar sobre ello sin miedo a que tus mensajes aparezcan en el perfil público.

Los tuits que se hagan dentro de la comunidad, quedan en la comunidad, y no serán enviados a los timelines de tus seguidores de Twitter. Lo que sí hará la red social será mostrarte tuits de las comunidades en las que estés en tu timeline común, de forma que puedas seguir los temas de conversación sin tener que salirte del flujo normal de Twitter.

Los moderadores de cada una de ellas serán los encargados de elegir enfoque y normas de Comunidad, y pueden añadir a más personas como moderadores. Parte de su labor también es invitar a personas y eliminar a las que no cumplan las normas.

Por el momento, la creación de Comunidades no es libre. Está limitada, aunque Twitter dice que próximamente se abrirá a más personas «para que todos puedan hablar de lo suyo». Lo que sí podemos hacer desde hoy es proponer a la plataforma la creación de una Comunidad desde este enlace. En cuanto a la idea inicial que tienen para el lanzamiento, Twitter habla de que están probando Comunidades sobre temas populares en la red como «perros, el tiempo, las zapatillas de deporte, el cuidado de la piel y la astrología».

Sigh, we need a new meme for this. https://t.co/MccV4rsunV

— Reddit (@Reddit) September 8, 2021