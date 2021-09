UNICEF Y AGETIC lanzan curso de robótica con becas para 800 niñas y adolescentes

Del total de participantes que terminen de manera exitosa su formación, cien serán parte de un grupo a quienes se les otorgarán todos los materiales para que construyan su primer prototipo de robot.

La Paz.- La alianza institucional entre la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (AGETIC) y UNICEF Bolivia, lanzó hoy el curso de formación en robótica denominado “RoboTICas”, que incluye dos convocatorias nacionales. La primera, es solo para niñas y adolescentes de 7 a 18 años, a quienes se otorgará 800 becas para recibir formación en robótica e innovación social. La segunda convocatoria es para voluntarias digitales que serán instructoras del grupo de niñas y adolescentes.

RoboTICAs es un proyecto de educación digital a través del cual se espera que las 800 participantes puedan aprender conocimientos básicos de robótica para aplicarlos en la construcción de su primer prototipo de robot, y a la vez, que aplican ese conocimiento creen e innoven una solución para resolver un problema de sus comunidades mediante una metodología denominada UPSHIFT.

Las niñas y adolescentes interesadas en el curso deben completar su postulación hasta el 23 de octubre en el siguiente vínculo: RoboTICAs formulario de postulación niñas y adolescentes. El curso está dividido en tres grupos de edad: 7 a 10 años, 11 y 14 años y 15 a 18 años. En el caso del curso para las instructoras, su perfil debe ser de egresadas o con licenciaturas en áreas relacionadas con la robótica. Las interesadas deben postularse hasta el 18 de octubre en el siguiente vínculo: RoboTICAs convocatoria para voluntarias.

Romper la brecha digital entre géneros

El acto de lanzamiento del concurso se realizó en el Laboratorio de Robótica de AGETIC, evento en el cual la Jefa de Educación UNICEF, Lina Beltrán, señaló que en el futuro el 75% de las fuentes laborales tendrán que ver con ciencia, tecnología o áreas digitales, “las mujeres tienen que ser parte de esa fuerza laboral, romper el estereotipo de que es un área dominada por hombres”, dijo. Además, el 66% de esos trabajos recién serán creados, eso significa que niñas y niños que hoy son escolares trabajarán en fuentes laborales que se crearán.

“Desde UNICEF estamos convencidos: para que Bolivia sea competitiva en un mundo que exige un capital humano formado en áreas tecnológicas, es clave cerrar la brecha de género en el acceso a las STEM (sigla en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)”, sostuvo Beltrán al precisar que una mujer que trabaja en esas áreas recibe una remuneración que casi duplica el salario que recibe en otras profesiones. Pidió no olvidar involucrar a las niñas del área rural.

La responsable de políticas de Gobierno Electrónico de la Agetic, Khantuta Muruchi, explicó que la pandemia de la COVID-19 demostró que todas las personas están obligadas a usar tecnologías, pero ésta también debe utilizarse como una herramienta de desarrollo para transformar Bolivia.

Muruchi señaló que este curso busca incorporar más niñas y mujeres en el ámbito tecnológico, así se insertan en el mundo y estén capacitadas para resolver problemas de la comunidad.

Gabriela Murguia, Directora Nacional en Capacitaciones Mujeres TIC Bolivia remarcó que “Bolivia no puede permitirse perder el gran potencial de muchas mujeres que van desde los 7 años hasta las mujeres adultas”, personas que no solo pueden ser profesionales, sino agentes de cambio. Sostuvo que las bolivianas no tienen límites.

La estudiante de Ingeniería Mecatrónica, Mariana Molina Montes, que lideró un equipo que ganó un concurso de la NASA (International Nasa Human Exploration) por crear un prototipo de vehículo espacial llamado Orión, recordó que cuando informó a sus padres, familiares, y amigos que estudiaría ingeniería mecatrónica, ninguno de ellos ocultó su sorpresa, pero no por su determinación, inteligencia o capacidad, sino porque era mujer; “estaban sorprendidos, pero por las razones equivocadas”, explicó. De igual forma, cuando inició estudios universitarios, en su aula, de 40 estudiantes solo 4 eran mujeres.

Bianca Zapana, estudiante de STEM de 15 años, vive en la ciudad de El Alto, afirmó que el curso motivará no sólo la programación y electrónica, sino la creatividad, “es bonito construir lo que quieras, las niñas y adolescentes podrán construir lo que se les ocurra”.

El Jefe de Producción y Actualización Tecnológica de la Agetic, Esteban Saavedra, afirmó que el curso será un puente social porque creará un espacio para niñas y jóvenes, mientras que las voluntarias podrán brindar toda su experiencia y conocimiento. “El mundo tiene que ser equitativo, varones y mujeres deben tener las mismas oportunidades y capacidades, estos eventos fortalecen el espíritu de un mundo igualitario; estamos seguros de que las mujeres tienen iguales o mejores capacidades”, añadió.

Cien niñas y adolescentes podrán construir prototipo de robot

En caso de ser seleccionadas las alumnas tendrán un curso virtual intensivo de dos semanas (de 10 a 11 clases). Si la participante concluye de manera exitosa su formación podría formar parte de un grupo de 100 niñas y adolescentes a quienes se les otorgarán todos los materiales para que construyan su primer prototipo de robot.

En la segunda fase personal especializado de AGETIC viajará al municipio donde vivan las participantes transportando todos los materiales para que ellas inicien la construcción de su prototipo, así niñas y adolescentes tendrán la experiencia de aprender haciendo.

La alianza institucional AGETIC y UNICEF mantendrá informadas a las interesadas sobre el desarrollo del proyecto a través de sus redes sociales, por lo que, se les sugerirá mantenerse atentas y activar su campana de notificaciones.

Tras el cierre de la brecha digital de género

Según el último diagnóstico de la ciencia y tecnología en el país (Ministerio de Educación; 2017), tan solo el 35% de los investigadores a nivel nacional son mujeres, por su parte, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) evidenció que en los años 2004 y 2015 se dio una menor elección de mujeres a carreras relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). En 2016, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) reveló que el año 2015 las mujeres representaban el 40% del total de las estudiantes matriculadas en carreras de ciencias naturales y puras y el 29% en las carreras de ingeniería y tecnología.

A raíz de esos datos, AGETIC y UNICEF expresan su preocupación por el menor protagonismo y oportunidades que se dan a las mujeres en áreas STEM, cual evidencia que en Bolivia existe una amplia brecha de género en el área de tecnología.