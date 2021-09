Valverde: «El discurso de Camacho por la efeméride de Santa Cruz fue vacío, ¿capituló o tiene un mal escribidor?»

Valverde segura que el gobernador Luis Fernando Camacho, no protege a los productores y no habló de los avasallamientos en su discurso por la efemeride de Santa Cruz.

Fuente: Carlos Valverde

Carlos Valverde.- Los discursos de la efemérides de Santa Cruz, dejan sabor a poco. Camacho se olvidó de hablar “a la de verdad” de los avasallamientos, la violencia de los mismos, de las leyes que van a generar daño al departamento, es decir, no habló de lo que importa. No hubo ni una sola palabra de los avasallamientos y de los heridos de bala, además de los errores que comete el INRA. No dijo nada del fraude y de la justicia, no quiere lío. El gobernador no protege a los productores. Fue un muy mal discurso. ¿Capituló o tiene mal escribidor?