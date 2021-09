¡Vestido de superhéroes! Amigos de Moira apoyaron a Brunito en su quimioterapia

No hay duda que la verdadera amistad se conoce en los momentos más difíciles, así lo comprueba Moira Armella durante las duras batallas que debe pasar junto a su pequeño Bruno.

Brunito que se encuentra recibiendo quimioterapias hace algunos meses, es sorprendido por su mamá en cada nueva sesión, ya que ella busca la manera de que ese tiempo sea menos doloroso para ambos.

Es por ello, que Moira pidió ayuda a sus colegas y amigos para poder darle ánimos a su pequeño, y no decepcionaron: Daniel Pesce apareció vestido de Capitán América y Anabel Angus de Supergirl.

Ambos presentadores llegaron disfrazados hasta la Caja Nacional de Salud donde ingresaron con globos para poder transmitir todo su apoyo a su “sobrino”.

“Uno piensa que al verlo le dará ánimos, pero él nos da lecciones de vida a todos los adultos. Es un héroe sin capa, es el hijo de Moira Armella Barriga es la creación de una mujer extremadamente fuerte y luchadora, y es que ella es hija de unos padres y abuelos MARAVILLOSOS”, fue parte de lo publicado por Anabel en sus redes sociales luego de haber pasado unas horas junto Brunito.

Asimismo, Moira destacó todo el apoyo que recibió de sus amigos en estos difíciles momentos para ella y su hijo.

“Cuando llegan los días de quimio me tiembla el cuerpo, me duele el alma… Bruno tiene nervios y no quiere más «pinchos» (como él le dice). Nunca es fácil, nos duele el corazón al punto de no poder explicar cómo es que se siente. Pero ahí está Dios cuidando de Bruno para que no tenga complicaciones, ahí están sus ángeles terrenales enviados a nuestras vidas para hacernos sentir apoyo y muuuucho amor! Gracias amigos queridos, por seguir en la batalla con nosotros como si esta batalla fuera suya! Son unos SUPER TÍOS @anabelangus @danielpesce. Hoy sorprendimos al bebé”, escribió la presentadora de La Batidora.

Sin duda Moira trata de que cada quimioterapia sea más llevadera para su niño y para ella, por lo que en la tercera sesión también le preparó una sorpresa a Brunito y llevó a su mejor amigo, Diego Merritt, el cual fue el encargado de cantarle una de sus canciones favoritas.