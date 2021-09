Video muestra los destrozos que dejó una explosión en La Paz y el alcalde condena el “ataque”

Jesus Alanoca

Un video muestra los destrozos ocasionados por la explosión registrada la noche del domingo 5 de septiembre frente al ex Banco del Estado, donde funciona la Administración Tributaria Municipal (ATM), y a una cuadra de la Vicepresidencia, en la ciudad de La Paz.

Al respecto, el alcalde Iván Arias condenó el hecho, enfatizando que la población de la sede de Gobierno quiere vivir en paz e instando a que se indaguen las circunstancias en las que se produjo semejante “ataque”.

“Condeno la explosión de un artefacto que causó daños en un edificio municipal. Exijo su esclarecimiento. Representa un ataque a la ciudad de La Paz y a sus habitantes, que desean vivir en tranquilidad. Estas acciones no me amedrentan. Me mantengo firme para impulsar La Paz en paz”, reprochó el titular municipal.

Vidrios rotos y equipos dañados se muestran en la grabación, que fue realizada desde el interior de la infraestructura edil, mientras, al exterior, se observa cómo bomberos comienzan a recabar indicios relacionados al suceso.

La grabación:

Los datos preliminares indican que un aparato explosivo fue detonado al interior de un basurero que se encuentra en la acera del frente y sobre la calle Colón, cerca del garaje municipal. El hecho dejó heridos a dos menores de edad que fueron remitidos al Hospital del Niño.

La intensidad de la explosión también causó la rotura de vidrios en otros edificios aledaños, como del BCP y del Palacio Consistorial. Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) acordonaron el área y realizaban la investigación hasta las primeras horas de este lunes.

Las fotografías:

Mensaje del alcalde: