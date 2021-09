Vinto Palmaflor busca seguir en la zona de clasificación

Con dos bajas confirmadas Mcepal Vinto Palmaflor buscará continuar en zona de clasificación cuando reciba hoy (19:30) a Nacional Potosí, en el estadio Félix Capriles, por la jornada 18.

Fuente: Los Tiempos

Palmaflor es séptimo en la tabla con 29 unidades, de momento clasificado a la Copa Sudamericana, y ni al cuerpo técnico ni al plantel se les pasa por la cabeza resignar puntos en casa, donde están invictos por cierto.

Entre tanto, Nacional Potosí llega a Cochabamba en busca de recuperar los puntos que dejó escapar en casa antes del receso por las Eliminatorias, tras haber caído (0-1) ante Wilstermann.

Para este encuentro, el estratega de las Fieras de Palmaflor, Thiago Leitao, no podrá contar con el portero Widen Rojas ni el delantero Fernando Saldías, quienes se recuperan de diferentes lesiones.

Según informó el club de Quillacollo, Rojas fue operado antes del inicio del receso y ya cumple la última etapa de su recuperación; mientras que Saldías ingresó a quirófano hace unos días y recién podrá estar al 100 por ciento en la recta final del campeonato.

El esquema que usará Leitao es el 4-3-3 y, de no existir mayores cambios de último momento, éste será el once titular: Gustavo Salvatierra (Jhohan Gutiérrez); John Mena, Jorge Toco (Joaquín Lencinas), Gustavo Olguín, Deymar Céspedes;

Pedro Azogue, Jaime Santos, Elcarlos Gomes; Ricardo Noir, Boris Condori y Oswaldo Blanco.

La duda de poner a Lencinas o no pasa por si el jugador superará o no una fatiga muscular. De ingresar hoy en el once titular, el DT Leitao podría incluir a Edwin Rivera en lugar de Noir, por el cupo de jugadores extranjeros.

Por su lado, el director técnico del elenco potosino, Alberto Illanes, mostrará a un plantel renovado y con mayor trabajo en la parte física y futbolística, el entrenador concentró al plantel en la ciudad de La Paz, donde aprovechó el tiempo para ensamblar al grupo con la idea de un mejor rendimiento que les permita asegurar una plaza para un campeonato internacional.

Nacional Potosí podría presentar el siguiente once titular: Jimmy Roca; Luis Torrico, Juan Pablo Rioja, Rodrigo Cabrera, Daniel Mancilla, Cristian Álvarez, Alexis Hinestroza, Mario Barbery, Luis Pavia, Sebastián Gularte y Ronald Cuéllar.

El juez chuquisaqueño Dilio Rodríguez fue designado como árbitro del compromiso.