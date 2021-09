WhatsApp permitirá elegir a qué contactos ocultar la «última vez», pero el estado más problemático seguirá sin poder ocultarse

Con los años, la privacidad de WhatsApp ha ido mejorando mucho, tanto con el cifrado de mensajes como las opciones para esconder estados. Y según nos llega de manos de WaBetaInfo, el medio especializado en adelantar novedades de la plataforma de mensajería, la aplicación recibirá en una próxima actualización la posibilidad de esconder la «Última vez» de conexión a los contactos que elijamos.

Hasta ahora, WhatsApp permitía mostrar nuestra última vez de conexión a todo el mundo, a nadie o solamente a nuestros contactos. La novedad que lanzarán próximamente va de elegir a qué personas de nuestros contactos queremos excluir de la posibilidad de ver nuestros datos de conexión. Es decir, como una lista de excluidos.

WhatsApp is planning to add the «My contacts except…» option for Last Seen, Profile Picture and About, so you will be able to exclude specific contacts without disabling the feature! 💯

Note: you cannot see the last seen of excluded contacts.

Availability: in a future update. pic.twitter.com/LWTihboePd

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 7, 2021