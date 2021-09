Will Smith dio detalles de su relación abierta con Jada Pinkett: “El matrimonio no puede ser una prisión”

Will Smith y Jada Pinkett Smith llevan 24 años de casados y mantienen un matrimonio abierto Will Smith y Jada Pinkett Smith llevan 24 años de casados y mantienen un matrimonio abierto

Fuente: Infobae

Will Smith contó que tanto él como su esposa Jada Pinkett-Smith han tenido relaciones sexuales con otras personas durante su matrimonio. El año pasado, la pareja de Hollywood fue noticia después de que el rapero August Alsina reveló que había tenido una historia con Jada con el permiso del actor. Jada inicialmente negó las acusaciones, pero cuando ella y Will participaron en su programa Red Table Talk, reconocieron la existencia de la relación.

En una nueva entrevista con la revista GQ, el protagonista de “Hombres de negro” admitió que si bien su matrimonio fue inicialmente monógamo, luego decidieron abrirlo después de que “ambos se sintieran miserables. Claramente algo tenía que cambiar”.

También reconoció que si bien la conversación en los medios en torno a Alsina se había centrado en Jada, tanto él como su esposa habían tenido sexo con otras personas.

“Jada nunca creyó en el matrimonio convencional. Ella tenía familiares que tenían una relación poco convencional. Así que ella creció de una manera muy diferente a como yo crecí “, explicó el actor. “Hubo importantes discusiones interminables sobre, qué es la perfección en una relación, cuál es la forma perfecta de interactuar en pareja, y durante gran parte de nuestra relación, la monogamia fue lo que elegimos. Nos hemos dado confianza y libertad con la creencia de que todos tenemos que encontrar su propio camino”.

“El matrimonio para nosotros no puede ser una prisión. Y no sugiero nuestro camino a nadie. Pero las experiencias de las libertades que nos hemos dado y el apoyo incondicional, para mí, es la definición más alta del amor”, dijo Smith, de 53 años, sobre el vínculo que tiene hoy con la madre sus hijos, Jayden y Willow, con quien se casó en 1997.

El actor y Jada se han convertido en la pareja más transparente y vulnerable de Hollywood.

Red Table Talk, el programa de Facebook presentado por Pinkett Smith, es lo más parecido que tiene la era digital al papel que alguna vez desempeñaron Oprah Winfrey y el Dr. Phil en la televisión abierta: un lugar para conversaciones difíciles y complicadas sobre el amor, el sexo y las drogas, a menudo con su hija, Willow, y la madre de Jada, Adrienne Banfield-Norris.

El propio Smith ha aparecido en el programa. Su participación más comentada fue cuando mantuvo una discusión franca cara a cara con Jada sobre un período de no monogamia en su matrimonio. “La búsqueda de la verdad es la única forma de ser feliz en esta vida”, afirmó Smith en conversación con la revista GQ. “Y llegamos al acuerdo de que la autenticidad era la liberación de los grilletes de la fama y el escrutinio público”. Cuando dices la verdad, razonó la pareja, nunca debes temer que te descubran.

Ante las cámaras y frente a su marido, Jada Smith reveló que tuvo un amorío con Alsina durante una crisis de pareja entre ella y el actor. Tanto Jada como Will aseguraron que cuando se dio la situación su relación pasaba por horas bajas y estaba prácticamente terminada.

La actriz relató que se metió en un “enredo” romántico con el rapero a quien conoció en 2015 por medio de su hijo Jaden. Alsina aseguró que mantuvo una relación con Jada después de hablar con el propio Will sobre la posibilidad de entrar en una “relación abierta”. No obstante, el actor negó haber aprobado el romance entre su esposa y el amigo de su hijo. “La única persona que puede dar permiso en esa circunstancia soy yo”, insistió Jada sobre la afirmación de August de que Will le dio “permiso” para tener una aventura con su mujer.