Wilstermann quiere volver a sorprender a The Strongest en el estadio Hernando Siles, tal como lo hizo en el último encuentro que sostuvieron en La Paz.

La última vez que se disputó este clásico nacional en el estadio miraflorino fue el 8 de febrero de 2020, por la jornada 5 del Torneo Apertura.

En aquella oportunidad, Wilstermann se quedó con la victoria, gracias al gol de Alejandro Meleán a los 15 minutos del primer tiempo.

Aunque las condiciones con las que ambos equipos llegan a este clásico son totalmente diferentes a las de la temporada pasada, el plantel aviador espera volver a Cochabamba con los tres puntos.

Del equipo que en aquella oportunidad venció a The Strongest sólo uno será titular mañana, el golero Arnaldo Giménez; del resto, más de uno ya no se encuentra en el equipo rojo y otros no serán tomados en cuenta en el once que saltará al gramado desde el vamos, como Alejandro Meléan y Gilbert Álvarez, además que Serginho es baja por acumulación de tarjetas amarillas.

Mientras que el volante Carlos Añez, que en ese partido fue parte del Tigre, mañana estará al frente, esperando que la “ley del ex” se cumpla y convierta a su exequipo.

The Strongest llevaba un muy buen rendimiento hasta el cotejo en el que cayó frente a Real Santa Cruz. Hasta ese encuentro el Tigre había ganado 11 de los 14 juegos disputados. Había perdido dos y empatado uno.

No volvió a tener ese rendimiento tras el cotejo ante los cruceños, ya que aunque goleó a Nacional Potosí en La Paz, cayó ante Oriente y después empató ante Independiente en La Paz.

Fueron estos últimos resultados los que hicieron que el Tigre pierda la punta del torneo.

Entre tanto, Wilstermann, que tuvo uno de sus peores inicios, fue recuperando posiciones y escaló desde la penúltima casilla hasta el octavo lugar.

Aunque cayó ante Oriente Petrolero en la pasada jornada, Wilstermann mejoró en gran medida su rendimiento, tanto así que antes del cotejo frente los albiverdes habían logrado una seguidilla de cinco encuentros sin perder.

Con la idea de regresar a la ruta del triunfo, el estratega aviador, Diego Cagna, ya confirmó el once que enfrentará a The Strongest mañana con: Arnaldo Giménez; Ramiro Ballivián, Ronny Montero, Maximiliano Ortiz, Luis Rodríguez (sub-20); Carlos Añez, Rodrigo Morales, Moisés Villarroel; Damián Lizio, Patricio Rodríguez; Humberto Osorio.