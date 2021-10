4 encarcelados por crímenes que no cometieron ahora claman por justicia

Fuente: paginasiete.bo

Carlos Quisbert / La Paz

Dos hermanos, un instructor en manejo armas y un maestro cerrajero fueron encarcelados por crímenes que no cometieron. Ahora claman por justicia y el resarcimiento de daños. Todos ellos afirman que debido a las políticas de Gobierno, en la justicia boliviana no se respeta la presunción de inocencia. Sostienen que, al contrario, para la Fiscalía “uno es culpable hasta que demuestre lo contrario”.

“Mis primos, inocentes, están detenidos en el penal de Quillacollo desde julio, imputados por el robo de más de medio millón de bolivianos de las oficinas de la Alcaldía de Independencia (Cochabamba). Los fiscales Jair Jesús Mérida y Alfredo Guzmán presentaron como prueba de su acusación ante el juez la declaración de una testigo, Fanny Blanco”, relató el médico Hernán Ponce.

Pero días después, el caso daría un giro. “Esa señora (Blanco) se retractó y reveló que le prometieron el pago de 25.000 bolivianos y un trabajo en la Alcaldía a cambio de que acuse a mis primos”, reveló Ponce.

Falsa testigo

Los familiares del galeno son los hermanos Wilder y Gonzalo Ponce Argote. El primero contador público, exfuncionario de la Alcaldía, y el segundo agricultor y músico guitarrista premiado. El robo del que fueron inculpados se cometió en la oficina del cajero del municipio el 7 de julio.

Semanas después, el 28 del mismo mes, sin avances en la investigación y sin rastros del dinero -destinado al pago de salarios de los trabajadores- apareció Fanny Blanco y señaló a los dos jóvenes. Sin embargo, luego de enterarse de que su testimonio fue usado para enviar a la cárcel a dos inocentes, la testigo se presentó ante los mismos fiscales y se retractó.

Dijo que su conciencia no la dejaba en paz luego de escuchar que uno de los hermanos fue torturado por los policías que llegaron de Cochabamba. Fue así que el 18 de agosto, en un proceso por falso testimonio abierto en su contra en Quillacollo, la humilde vendedora de comida reveló ante otro fiscal los nombres de quienes la buscaron y le pagaron 2.100 bolivianos para que acuse a Wilder y Gonzalo.

La mujer relató que -en complicidad con dos policías- el jefe de personal del municipio, Antonio Loayza (detenido); el asesor legal, Macario Díaz (con detención domiciliaria); el secretario municipal, Germán Condori; y otro personero planificaron la elaborada declaración que le hicieron firmar el 28 de julio, en la que involucró a los dos hermanos Ponce en el robo del cual ni siquiera fue testigo.

Por si fuera poco, Blanco contó que el documento fue rubricado en la cocina del investigador del caso, Jesús Ariel Arroyo Navía.

“Se aprovecharon de mi necesidad, soy la única que mantiene a mis cuatro hijos y a mis padres que no pueden trabajar. Me prometieron trabajo en la Alcaldía y el 5% de lo que se había perdido (25.000 bolivianos). No sabía lo que querían hacer y ahora he recibido llamadas con amenazas de muerte”, fue una de las declaraciones que Blanco dio ante su comunidad en una de las varias asambleas que se realizaron en Independencia por este caso.

En una de esas reuniones, ante toda la población, tal como quedó registrado en la transmisión de Facebook de medios locales, Blanco entregó al fiscal Guzmán 2.100 bolivianos que le pagaron los funcionarios de la Alcaldía, en lugar los 25.000 que le habían ofrecido al inicio.

“Nada de esto bastó para la justicia, hasta ahora tres jueces negaron la libertad a mis primos pese a que otro de los involucrados también ha declarado que quien está detrás de este autorrobo es el alcalde Pedro Quiroz”, afirmó el médico Ponce.

El galeno reside en Brasil, desde donde sigue el caso con el apoyo de los abogados Tom Prieto y Boris Mancilla.

“Lo que pasa es que con este Gobierno los administradores de justicia fueron puestos por apoyo político. Estos jueces no toman en cuenta las pruebas de que mis primos no estuvieron en el lugar el día del robo, ni la confesión de la ‘falso testigo’. Y para la Fiscalía, en Bolivia, uno es culpable hasta que demuestre lo contrario”, concluyó el médico.

Hernán Ponce aseguró que además de la declaración ante la Fiscalía, tienen un audio en el que se escucha al exjefe de personal, Antonio Loayza, detenido en el mismo penal que sus primos. En el audio, Loayza admite que siguió órdenes del alcalde Pedro Quiroz y da detalles sobre cómo se hizo el plan contra los hermanos.

Dentro de este caso, el jueves fue aprehendido el cajero del municipio, Wilder Quiroz, de quien se investiga si tiene parentesco familiar con el Alcalde de Independencia, por el apellido. El viernes, el juez cautelar de Morochata, Omar Blanco Fuentes, determinó su detención preventiva por tres meses.

Sin embargo, para el abogado Prieto, la detención de Quiroz no representa un avance, debido a que en su criterio, el funcionario debió ser el primer investigado por los fiscales. También criticó que el juez incurra en una postura “nada imparcial” hacia sus defendidos, debido a que les niega su libertad, sin valorar las pruebas de su inocencia.

“Nos viene denegando las sesiones a la detención preventiva de manera por demás ilegal, prevaricadora, hay que decir las cosas claras. En ese contexto, nosotros vamos a acudir al Ministerio de Justicia y a la Defensoría del Pueblo”, afirmó Prieto en entrevista con Unitel.

Audio de Pacajes

Un segundo caso, sobre procesos y el encarcelamiento de un inocente, fue el registrado en enero de 2014 contra el instructor en manejo de armas Romel Cardozo la Fuente, autor del audio de la exjueza Patricia Pacajes. En esa grabación, la exmagistrada confesó, entre copas y vociferaciones, que sentenció sin pruebas científicas a 20 años de cárcel al médico Jhiery Fernández, por una violación de la que nunca fue víctima el bebé Alexander.