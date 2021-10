47 drogodependientes dejaron centro Ana Medina donde hubo vulneraciones a derechos en ‘el bote’, según Alcaldía cruceña

El secretario de Salud, Roberto Vargas, informó que 47 personas con adicción a las drogas dejaron el centro Ana Medina, de donde la mayoría huyó en masa la semana pasada. En una inspección realizada con la Alcaldía cruceña y personeros de Naciones Unidas se detectó vulneraciones a derechos humanos y una sala de castigos, denominado ‘el bote’.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

«Tenemos falencias heredadas y tratamos de subsanarlas. Hicimos una visita con Naciones Unidas y tenemos un informe en el que vimos situaciones no acordes a la realidad. Se pudo observar 185 internos. El 10% era gente abandonada por sus familiares y eran adultos mayores. Otros con patologías psiquiátricas. En otro lugar, había un bote donde estaban castigados», informó en contacto con Asuntos Centrales.

La autoridad dijo que el centro Ana Medina no es una cárcel y no los pueden retener contra su voluntad. «Decidimos hacer cambios, ellos no tienen ahora problemas de alimentación y también fueron vacunados. Se está trabajando y realizando cambios… No es una cárcel. No podemos tenerlos contra su voluntad, se les abrió las puertas y las que querían irse se fueron», afirmó.

Vargas también indicó que hoy será posesionado el nuevo responsable y reemplazaran al personal saliente y con NNUU capacitarán al personal.