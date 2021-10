5 cosas a tener en cuenta al comprar en Amazon por primera vez

No importa si has comprado en Amazon un par de veces o si es primera vez que lo haces, pues teniendo en cuenta la información que verás a continuación, podrás adquirir productos en la plataforma ahorrando más dinero y sin estresarte por cosas sencillas que seguro no sabes.

Y como dice el dicho, la práctica hace al maestro. Pero, ¿no es mejor antes saber algunos trucos para comprar en Amazon como un experto? Siendo así, aquí tenemos hasta 5 puntos en los que debes enfocarte en la app antes y después de pagar por tus envíos.

Límite en una compra de Amazon para que no pagues más en impuestos o arancel

Este es quizás uno de los apartados más importantes para definir si vas a pagar más dinero por el pedido. Si bien es sabido que la tienda cuenta con envío gratuito para algunos países luego de compras superiores a una cifra (más abajo verás el mínimo para ciertas regiones), puede que tengas que pagar una tarifa de tasas de importación si pasas el límite. En Colombia, por ejemplo, se debe pagar el impuestos si la compra excede los 200 dólares.

Que no se sobreentienda esto. Puede que todos los productos que tengas al momento de pagar cuenten con la etiqueta de Envío gratis. No obstante, si compras más de 200 dólares, entonces se te añadirá una cifra adicional por tasas de importación que puede alterar totalmente lo que tengas que pagar. Como recomendación, es mejor hacer varios pedidos y que ninguno sea mayor al límite.

Además de lo anterior, aquí dejamos una lista sobre el monto mínimo de dinero para que el envío sea gratuito.

– Chile, mínimo de 49 dólares.

– Colombia, mínimo de 35 dólares .

– Argentina, mínimo de 25 dólares.

– España, contar con Amazon Prime.

– México, 299 pesos mexicanos, unos 15 dólares aproximadamente.

Pedidos que se dividen en varias entregas

Si haces una compra de, por ejemplo, 6 artículos, no esperes que todos lleguen el mismo día o a la misma hora. Dado a que los productos vienen de diferentes fabricantes, la empresa debe recibirlos en diferentes centros logísticos. A día de hoy hay más de 175 instalaciones por todo el mundo (3 de ellas en España), y es aquí donde llegan los pedidos para su organización, embalaje y envío a su destino.

Siendo así, mientras más rápido lleguen los productos, más rápido se realizará el proceso logístico para su envío. Como se puede ver en el ejemplo, en el pedido hay 6 artículos, pero estos quedaron divididos en 3 envíos, los cuales pueden llegar en diferentes fechas.

La opción Comparar con artículos similares me ha hecho ahorrarme bastante dinero

Se supone que cuando tenemos artículos en el carrito es por que ya hemos una breve comparativa manual de si lo que estamos comprando está más económico que otros productos con características parecidas a las que queremos. Pero venga, es mucho más confiable darle un vistazo al ítem Comparar con artículos similares, que está justo en la esquina derecha de la casilla de cada producto del carrito.

Una vez presiones sobre esa opción, podrás desplazarte hacia el costado de la pestaña para ver otras alternativas que pueden ser más económicas, con el mismo precio o con uno mayor. No hay que dejar pasar que el coste también varía de la marca, tamaño y funciones adicionales.

Rastrear el envío desde la aplicación también es sencillo

La aplicación cuenta con una opción para que estés al tanto de cómo va el proceso de tu paquete, desde que se ha hecho el pedido, mientras se va preparando y hasta que va pasando por los diferentes centros de distribución y al transportista final. En la versión móvil, puedes oprimir sobre el icono del perfil e ir a la sección Tus pedidos.

La fecha de entrega suele ser menor en muchos casos

En lo que va del presente año, he hecho más de 10 pedidos, quedando establecido un tiempo de entrega promedio de 20 días en la versión gratuita. No obstante, resulta interesante que sepas que casi todos han llegado en 10-12 días. No obstante, las cosas pueden cambiar con la creciente crisis en la cadena de suministro, por lo que debes estar preparado para que el tiempo de entrega demore más.

Recordemos que Amazon ofrece un tiempo de entrega estimado, por lo que puede ser menor o mayor, en función del proceso logístico y de stock.