Abogada considera que se debe proceder con el aborto en el caso de la niña embarazada por una violación

La abogada Jessica Echeverría expresó su malestar porque considera que se está obligando a ser madre a la menor de 11 años que quedó embarazada a raíz de una violación.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

La jurista afirma que se debe proceder con la sentencia constitucional 206/2014 que autoriza el aborto en caso de violación, incesto o estupro y por la voluntad de la víctima.

“Se tiene que proceder con lo que dice la sentencia constitucional 206/2014 y terminar con todo el proceso con el que comenzaron los médicos y que está amparado dentro del marco legal nacional e internacional, no olvidemos que hasta Naciones Unidas se pronunció. La menor manifestó que no quiere ser mamá, no se le escuchó y se debió escuchar la decisión de la menor y ahora cambiar lo que ella pidió, porque llegó su mamá que nunca se hizo cargo o le ofrecieron alguna dádiva…”, manifestó, en contacto con Asuntos Centrales.

En su criterio, está fallando el Estado porque la tuición lo tiene la Defensoría de la Niñez.

Consultado si puede interrumpirse el embarazo en esta etapa de gestación que tiene la menor, respondió: “Supuestamente estaría de 20 semanas de embarazo y se puede interrumpir el hasta las 21 semanas. Lo que recomiendo es realizar un trabajo minucioso desde la trabajadora social y la psicóloga para que ella esté con una tía que realmente se haga cargo, para que no sufran de calvario en calvario. Ella y sus hermanas”, recomendó.

La jurista no oculta su dolor por este caso y pide investigar al abuelastro, que asegura debe tener más víctimas, porque la menor tenía temor de que le ocurra lo mismo a su hermana menor y por eso no denunció.