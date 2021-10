Activan denuncias contra cívico y asambleísta del MAS por racismo

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Tarija José Yucra están frente a una denuncia que activan desde el oficialismo y la oposición, respectivamente, por el delito de racismo tras sus declaraciones en el marco del wiphalazo que se dio en el país el martes.

Luego de la polémica que causaron los dichos, surgieron quienes justificaron y también, otros, pidieron la retractación.

Calvo, en sus declaraciones difundidas por Gigavisión, hizo referencia a la actividad convocada por el MAS y aseguró que se trata de una provocación y que la wiphala es un “trapo que no nos representa”. A su vez calificó a los migrantes que llegan a Santa Cruz como cuervos.

Las declaraciones del líder cívico fueron rechazadas por el Ministro de Justicia, Iván Lima, que las consideró inaceptables; y la Defensoría que emitió un comunicado reivindicando a este emblema.

Yucra afirmó que, con el fin de preservar el proceso de cambio del partido en función del Gobierno, los sectores están dispuestos a “matar”, lo que fue considerado como una amenaza y la incitación al racismo y la discriminación.

LAS ACCIONES

El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Andrés Flores (MAS), citado por ABI, exigió al Ministerio Público iniciar un proceso “de oficio” por discriminación y racismo contra Calvo ya que existen varios antecedentes en su contra.

Dijo que no se debe dejar pasar esta nueva afrenta a la wiphala y las declaraciones consideradas racistas en contra de los bolivianos que trabajan en Santa Cruz.

El diputado del mismo partido, Juanito Angulo, cree que debe recibir una sanción, como señala el Código Penal, que “sanciona la afrenta a los símbolos patrios”.

“El señor Calvo no es el dueño de Santa Cruz y una vez más nos trató de animales, no compartimos estas expresiones que lo único que buscan es dividirnos”, apuntó.

A su turno, el diputado Renán Cabezas exigió el cumplimiento de las normas que sancionan estos actos y declaraciones racistas. Pidió al cívico Calvo no acudir al argumento de persecución política cuando se lo convoque a responder por sus declaraciones.

“Que no diga después que es persecución política. Ellos están faltando a las normas, están faltando a la Constitución y leyes vigentes que sancionan este tipo de declaraciones y agravios a un símbolo patrio. Es el Ministerio Público que tiene que tomar medidas de hecho”, aseveró.

El viceministro de Interculturalidad y Descolonización, Pelagio Condori Yana, anunció que ampliarán la denuncia que fue presentada el pasado 28 de septiembre por racismo, discriminación y ultraje a símbolos patrios, tras la efeméride cruceña donde se impidió la iza de la wiphala, en contra de Calvo y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Por otro lado, el jefe de bancada de Creemos en la Cámara de Diputados, Erwin Bazán, anunció que se alista una demanda penal contra Yucra por los delitos de difusión e incitación al racismo o la discriminación, según reportó Página Siete.

“Amenaza a la sociedad civil organizada, a la mayoría del pueblo boliviano. Esa declaración es inaceptable viniendo de una autoridad. Nos muestra la angurria del masismo, no les interesa el bienestar de la población, sino simplemente quedarse en el poder”, señaló.

Dijo también que se analiza la inclusión de otros delitos como sedición y terrorismo.

Apuntes

• El diputado del MAS Juanito Angulo justificó las declaraciones de Yucra. Dijo, citado por Página Siete, que lo que quiso decir tiene relación con la defensa del Gobierno y la democracia, incluso con sus vidas.

• El Comité pro Santa Cruz emitió un comunicado en el que asegura que las declaraciones de Calvo fueron descontextualizadas y ratificó el respeto a los símbolos patrios y la pluriculturalidad boliviana. También denunció y condenó un intento del Gobierno y el MAS de buscar “generar odio y división mal utilizando la wiphala para su cometido”.

• Para Erwin Bazán, jefe de la bancada de diputados de Creemos, Calvo posiblemente no se explicó bien y que sus declaraciones están incompletas.

• El Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade), a través de uno de sus representantes, Manuel Morales, afirmó que no comparte las declaraciones de Calvo y señaló que debería retractarse por sus dichos. Pidió no hacer un “tema de Estado” las declaraciones y señaló que el cívico es “víctima” de las “acciones psicológicas” del Gobierno. A su vez, llamó a no caer en las provocaciones.