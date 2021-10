Alcalde de La Paz anuncia Acción Popular para que la vacunación anticovid sea obligatoria en el país

En los próximos días será presentado un recurso de Acción Popular para que la vacunación contra el coronavirus sea obligatoria en el país, anunció el alcalde de La Paz, Iván Arias.

El burgomaestre afirmó que hay “mucha gente” no se ha vacunado hasta el momento ya que apenas llega al 59% en todo el país.

“Yo el lunes voy a presentar una acción popular pidiendo que la vacuna sea obligatoria porque la salud es primero, no puede ser que yo no me quiera vacunar y ponga en peligro la vida del entorno”, anunció según boletín de prensa.

Arias informó que el Gobierno hizo los esfuerzos al traer las dosis, sin embargo, la cobertura de la inoculación llegó al 59% en el país, con base en datos del Ministerio de Salud y Deportes, y ahora se deben recurrir a otros mecanismos para que se pueda ampliar el porcentaje.

La aplicación de los inyectables en el país es voluntaria y el alcalde destacó que en La Paz se llegue a casi el 100% de la población vacunable con la primera dosis y con la segunda se aproxima a similar porcentaje, con lo que se alcanzará la inmunidad colectiva.

La autoridad municipal reiteró su pedido para que se pueda ampliar la campaña de inmunización a las personas menores de 17 años para el inicio de las clases presenciales o semipresenciales, la próxima gestión.

Arias dijo que no es un trámite complicado autorizar la inoculación de escolares y sólo se trata de «voluntad política». «Si antes no había vacunas por un efecto positivo o negativo, hay países que están utilizando y han comprobado que no tiene efectos colaterales», añadió.

Desde el Ministerio de Salud y Deportes dejaron que estudios autorizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) puedan autorizar que la vacunación pueda llegar a los menores de edad.