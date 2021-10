Alcaldía y organizaciones sociales de San Carlos no acatarán el paro cívico del lunes 11 de octubre

Fuente: El Deber

El alcalde de San Carlos, junto a representantes de organizaciones sociales de dicho municipio, anunciaron que no acatarán el paro cívico del lunes 11 de octubre y llamaron a la población a desobedecer la medida.

“San Carlos no va a parar, vamos a trabajar normalmente. No vamos acatar ningún paro cívico ni los funcionarios ni la población. En ese sentido quiero llamar a toda la población a no dejarse convencer una vez más, porque necesitamos salir de esta crisis como municipio y como país”, dijo Óscar Cinko Yapu, alcalde del municipio que se encuentra a 115 kilómetros de la capital cruceña.

“Sabemos muy bien que con el anterior Golpe de Estado nos han dejado en quiebra y nos han saqueado el país por lo tanto no debemos dejarnos convencer con falsos discursos que vienen abanderados por los comités cívicos, por lo tanto pido a toda la población tener precaución de todo esto y reafirmar que la alcaldía y las subalcaldía trabajaremos normalmente”, agregó Cinko en un video dado a conocer la noche de este sábado.

En el mismo video representantes de organizaciones sociales también se manifiestan contra el paro cívico “Queremos trabajar, ya no queremos bloqueos”, señaló el representante del Distrito Santa Fe.