Amplían 5 meses más la detención preventiva de Añez y dos exministros

El Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal de La Paz de la ciudad de La Paz amplió la mañana de este sábado por cinco meses más el tiempo de detención preventiva de la expresidente Jeanine Añez y dos exministros por el caso denominado “golpe de Estado I” por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

La medida judicial solicitada por el Ministerio Público afecta también al exministro de Justicia Álvaro Coimbra y de Energías Rodrigo Guzmán, quienes deberán permanecer detenidos en la cárcel de San Pedro de La Paz.

El abogado de la defensa Luis Guillén explicó que ante la solicitud de la Fiscalía de ampliar por seis meses más, la autoridad judicial denegó el pedido tanto al Ministerio Público como las otras partes (Procuraduría General del Estado y Ministerio de Justicia) y se estableció cinco meses para las tres exautoridades.

Lamentó una falta de valoración en referencia a los supuestos actos que tiene que realizar el Ministerio Público y la autoridad judicial a efectos de suplir esa situación, decide dar un mes menos al tiempo de detención preventiva.

“Esto no es cumplir la labor del control jurisdiccional, es decir, el Ministerio Público se equivoca y no presenta una resolución fundamentada y por eso la autoridad judicial le da un mes menos. Esto evidencia que no hay necesidad de mantener a estas personas en detención preventiva ni tampoco de ampliar esta detención”, declaró a Erbol.

La defensa interpuso recurso de apelación para que un tribunal superior revise esta medida cautelar dentro el proceso a instancias de la exdiputada Lidia Patty.

En relación al estado de salud de la expresidente, Guillen dijo que al momento de instalar la audiencia y activarse las cámaras, pudo ver una “situación lamentable por el hecho que la exijan bajar a una supuesta sala de audiencia en el estado de salud que se encuentra”.

Dijo que esta exigencia es una situación que “ya cursa en la tortura” porque Régimen Penitenciario, teniendo una computadora portátil, la obliga a bajar a una sala de audiencias sabiendo que no tiene las fuerzas para desplazarse por la enfermedad que atraviesa Jeanine Añez.

La jornada de este viernes Añez sufrió una descompensación en plena audiencia de cesación a la detención preventiva, motivo por el cual ingresó en cuarto intermedio, se reanudó este sábado y acabó otorgando más tiempo a la detención preventiva.