Añez le confiesa a Barral que está decepcionada de Murillo

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El exdiputado de oposición Amílcar Barral ingresó este domingo a la cárcel de Miraflores para visitar a la expresidenta Jeanine Añez. La exmandataria le indicó que está decepciona con gente de su gabinete, como el exministro Arturo Murillo.

“Ella se ha sorprendido de muchas cosas que han estado pasando, que se sigue enterando. Está también decepcionada con alguna gente que ha estado en su gobierno y ni se preocupa. Está decepcionada de Arturo Murillo, es textual. También de otra gente como Roxana Lizárraga, que saliendo del gabinete ha hablado muchas cosas”, contó Barral en contacto con Página Siete Digital.

Murillo está detenido en Miami, Estados Unidos, por un caso de lavado de dinero y sobornos en el marco del caso de la compra de equipo antimotín con presunto sobreprecio que se investiga en Bolivia.

Asimismo, el exlegislador manifestó que en el encuentro recordaron que la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, la denunciante del caso «golpe de Estado», “fue una de las primeras en levantar la mano” cuando aprobaron la Ley Excepcional de Prórroga de Mandatos.

La exmandataria, detalló Barral, también se refirió a su proceso y su decisión de permanecer en el país en esas circunstancias.

“Lo que dijo ella (Añez) es que no se fue del país porque es feo estar exiliado, además porque no cometió ningún delito. También le consulté que si sabiendo lo que iba a pasar, hubiera asumido la presidencia, ella me dijo que si lo iba a hacer, pero también me dijo que no pensó que iba a ser tan grave la persecución, como si fuera una terrorista”, manifestó.

La familia de la exgobernante y ella misma denunciaron en varias oportunidades que autoridades de Régimen Penitenciario no autorizaron el ingreso de actuales parlamentarios.

Con esos datos, Barral sería el primer exasambleísta al cual se le permiten el ingreso a ese penal femenino de La Paz.