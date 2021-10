Añez: «TCP son una vergüenza al pretender desconocer mi mandato»

Fuente: Página Siete Digital

La expresidenta interina Jeanine Añez compartió este martes un mensaje, que presuntamente escribió en la pared de su celda en el penal de Miraflores. En éste, la exmandataria recalca que no existe democracia sin una justicia independiente y que es una «vergüenza» que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) intente desconocer su mandato.

«Jueces y fiscales al servicio del régimen de la dictadura de Arce arman procesos inventados y falsos. Me tienen en total indefensión. ¡Procesos políticos donde lo jurídico no tiene ningún valor! Sin justicia independiente no hay democracia», lee el escrito de la exmandataria.

«TCP son una vergüenza al pretender desconocer mi mandato. ¿No recuerda al expresidente (Paul) Franco? Me invitó a la inauguración del año constitucional el 2020 y ¡ahí estuve! ¡Con todos los magistrados en el evento!», detalló.

Junto a estas palabras, el entorno de la exautoridad, que maneja sus redes sociales, publicó un mensaje propio en el que sostienen que el presunto fraude electoral de 2019 y el hecho de que la exautoridad asumiera la presidencia de forma constitucional no podrán ser borrados.

En la “cumbre” llevada a cabo ayer en el Comité Pro Santa Cruz se creó el denominado “Bloque de unidad por la libertad y la democracia”, que está conformado por todas las personalidades y los sectores que asistieron al encuentro. Entre los puntos que resolvieron están el cese de la persecución política, la confirmación de su participación en el paro convocado para el 11 de octubre y la liberación de la expresidenta Jeanine Añez.

Al respecto, también se manifestó la hija de la exmandataria, Carolina Ribera, quien agradeció el apoyo del bloque.

«Por libertad y justicia, con la verdad como escudo, nos unimos en una sola voz en defensa de los hombres y mujeres que defienden la democracia, incluso a riesgo de su vida como Jeanine Añez. Agradezco a la Cumbre por la Democracia su apoyo a los perseguidos y presos políticos», consta en su cuenta de Twitter.