Angélica Ponce denuncia que la amenazan para que deje la dirigencia de las interculturales

La ejecutiva de las mujeres interculturales, Angélica Ponce, denunció este viernes que es víctima de amenazas anónimas que buscan que deje la máxima dirigencia de la organización social.

“Tengo pruebas, audios, tengo mensajes que me han amenazado, y además dan una instrucción de que deben bajar a la Angélica, ´bajen a Angélica a como dé lugar´, vamos a hablar en un momento, sé que puedo correr peligro de mi vida, tengo hijos pequeños que cuidar”, expresó Ponce.

A inicios de septiembre Ponce fue ratificada como su máxima representante de la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia (Csmcib) en el V Congreso Ordinario.

Ahora ella lamenta que se busque acabar con su mandato y recordó que fue una de las pocas dirigentes que dio la cara por el «Proceso de Cambio» durante la gestión de Jeanine Añez.

“Por historia, las mujeres interculturales nunca nos hemos dividido, no somos de las mujeres que nos damos la vuelta a la derecha, somos mujeres de revolución (…) Hartas ejecutivas se volcaron durante el ‘golpe’, me dejaron sola, yo luché y eso reconocieron las bases y me ratificaron, ¿por qué no van a respetar eso? Es lamentable”, expresó Ponce.

La dirigente es una de las críticas de los exministros de Evo Morales y es más afín al ala del vicepresidente David Choquehuanca.

“Hay mujeres que no tienen la visión clara y no están empoderadas, por eso están pasando estas cosas. Nosotras, las mujeres que estamos organizadas, que hemos hecho marchas y huelgas, que hemos estado detrás del hermano Evo (Morales) muchos años atrás, tenemos el alma en plenitud empoderada y vamos a seguir adelante, hemos sacado al país del golpe de Estado”, remarcó.