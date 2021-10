Aparece video de las horas previas a la muerte de Cristofer, el reo asesinado en Chonchocoro

En el clip, que fue presentado por el policía acusado de haberlo torturado, se observa al reo culpar a ‘El Muerto’ (otro preso) de las agresiones en su contra. Este es el video (sugerimos precaución al tratarse de material de contenido sensible):



Fuente: Unitel

Cristofer Quispe, el reo que murió en la cárcel de Chonchocoro, denunció que había sido golpeado brutalmente por otro interno conocido como ‘El Muerto’, así se puede ver en un video filmado unas horas antes de que muriera en celdas de este penal de máxima seguridad.

El video fue presentado por la defensa del teniente Wilson P. durante la audiencia cautelar en la que fue imputado por los delitos de vejámenes y torturas y enviado luego con detención preventiva a la cárcel de Patacamaya.

El material fue filmado por el propio policía, en el mismo se ve a Cristofer con la cara hinchada por los golpes y moretones en varias partes del cuerpo. Se lo nota asustado por lo que le acaba de suceder y trata de explicar lo que pasó mientras se persigna constantemente.

“El Muerto me ha hecho señor. Yo le he dicho que tengo mi familia y ‘me vale’ me respondió”, dice Cristofer a la cámara. Luego le preguntan dónde fue que sucedió la golpiza y se levanta indicando el lugar, que no se observa en el video.

La abogada del oficial detenido dijo al diario Página 7 que el video se presentó en la audiencia para demostrar que en este caso no había una participación de su defendido.

“Sostenemos la inocencia del teniente, ya que no tendría sentido que el ‘torturador’ sea quien precisamente denuncie lo que pasó con el interno y luego llame a la Felcc para denunciar el hecho y pedir que se investigue, como figuran en los mismos informes”, explicó Jhandira Urquidi, abogada de Wilson P.