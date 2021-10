Apple Music prepara su llegada a PlayStation 5

Reportes señalan que en Estados Unidos fue divisada una nueva aplicación para escuchar música en PlayStation 5 a través de un servicio de streaming: Apple Music.

Con esta llegada, aún no confirmada oficialmente, se asomaría en PlayStation la primera alternativa oficial a Spotify, que actualmente es el único servicio de música soportado por la consola de Sony.

Reportan llegada de Apple Music a PS5

Las aplicaciones de entretenimiento multimedia ofrecidas por PlayStation, tanto en PS4 como en PS5, se limitan a la oferta de servicios seleccionada por Sony. Es posible encontrar las principales plataformas de cine y televisión, pero en cuanto a la música, la única alternativa recae sobre Spotify. Este servicio se ofrece desde 2015 a través de PlayStation Music, luego de que Sony decidiera descontinuar su propia plataforma musical.

La eventual llegada de Apple Music a este entorno implica una apertura importante, sumando otra plataforma popular para el consumo de música. Actualmente, Spotify no tiene un competidor directo presente en esta plataforma, salvo YouTube, que en este caso sólo cuenta con su tradicional app de vídeos y no con la de YouTube Music.

Todo el revuelo comenzó luego de que usuarios estadounidenses de PS5 notificaran a través de Reddit la repentina opción que apareció para instalar el servicio de música de Apple durante la configuración de nuevas cuentas.

Tras aquellos primeros indicios, no tardaron en aparecer más reportes. Desde PhoneArena, por ejemplo, señalan que esta opción no se encuentra disponible fuera de Estados Unidos. Presuntamente, esto responde a una filtración, pues hasta el momento no existen anuncios oficiales por parte de Apple o de PlayStation y además, porque el único origen del software que se puede instalar por la vía regular en estas consolas proviene de fuentes oficiales.

Estos antecedentes adquieren fuerza si se toma en consideración que Apple y PlayStation ya tienen lazos estrechados. Otra de sus plataformas importantes de streaming, Apple TV+, se encuentra disponible entre sus alternativas desde hace algún tiempo.

A diferencia de sus ediciones predecesoras, la PS5 está poniendo un énfasis especial en el entretenimiento multimedia. Sin ir muy lejos, esta generación de la consola trajo consigo un nuevo control remoto con funciones multimedia, para convertir la consola de videojuegos en un centro de entretenimiento.

Hoy, Apple celebrará un nuevo evento, cuyo foco estará centrado en lanzamientos del entorno Mac. A pesar de aquello, ya se ha comenzado a especular sobre un eventual anuncio en este aspecto. Fuera de toda conjetura, en pocas horas podríamos conocer novedades concretas.