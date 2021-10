La disputa por la corona del campeonato Único de la División Profesional del fútbol boliviano toma ribetes de emoción, los tres equipos mejor ubicados: Always Ready, The Strongest e Independiente ganaron en el episodio 23 y no ceden en la pugna por la corona. El “millonario” conserva una ventaja exigua de apenas un punto sobre sus escoltas, que igualan en puntaje.

Always fue hasta Cochabamba y le arrancó los tres puntos a Palmaflor en su casa (1-0) y ahora suma 50 unidades. Lleva 14 partidos consecutivos sin perder (11 victorias y tres empares).

The Strongest recibió a Real Potosí y pese a no mostrar su mejor imagen logró hacer respetar su localía (1-0). El atigrado ha conseguido 15 victorias, cuatro igualdades y solo perdió cuatro compromisos.

Independiente ha dejado de ser la revelación, jornada a jornada ratifica que es serio aspirante al título. En la fecha 23 derrotó en condición de local a Real Tomayapo (1-0).

Más abajo, con menos posibilidades pero demostrando que su remontada no ha sido casualidad aparece el club Bolívar que con su triunfo de visita (3-0) ante Real Santa Cruz se apoderó del cuarto puesto en desmedro de Royal Pari que cayó al quinto lugar. La Academia recupera terreno y se mete por ahora en zona de clasificación a Copa Libertadores con 43 puntos.

Por debajo del celeste paceño se sitúan Royal y Oriente con 41 y 38 respectivamente. Wilstermann y Guabirá suman 34 en las primeras ocho casillas que dan premios CONMEBOL para 2022.

LA TABLA DE POSICIONES

Millonarios y Capitalinos en duelo determinante

En la jornada 24 el partido más atractivo es el que protagonizarán Always e Independiente en el Alto, un duelo “de campanillas” que puede valer mucho en la definición.

El local se precia de no haber perdido en su casa en lo que va del año, registra nueve victorias y dos empates, solo Wilster y Nacional han podido sacar unidades de Villa Ingenio, el gigante del norte se erige como el fortín de los “millonarios”.

En contrapartida Independiente sabe de conseguir puntos fuera de Sucre. Ganó cinco, empató tres y perdió otros tres en su campaña. Solo cayó ante Real Santa Cruz, Aurora y Bolívar en este 2021.