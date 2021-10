Armin Lluta dice que no se «vendió» al Gobierno: «Me voy por la puerta»

Después de que los cocaleros de los yungas retomaron la sede de Adepcoca, desconociendo a la dirigencia paralela de Arnold Alanez, decidieron este martes llevar adelante nuevas elecciones en un plazo de 30 días, según un reporte de Unitel.

Tras la determinación, Lluta, contrario al Movimiento Al Socialismo (MAS) fue despedido en hombros de sus seguidores que lo ovacionaron y afirmó que respetará la decisión en la nueva elección en el marco de la democracia.

“Armin Lluta no ha traicionado, no se ha vendido al Gobierno pese a que me han ofrecido muchas cosas. Me voy por la unidad, por la salud y me voy por la puerta. Yo sé que la gente me quiere y si retorno, retornaré”, dijo emocionado.