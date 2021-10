Arqueólogos en Irak encuentran una fábrica de vinos de tamaño industrial y bajorrelieves en piedra de 2.700 años de antigüedad

«Encontramos 14 prensas de vino utilizadas para exprimir las uvas y extraer su líquido», comentó el codirector del equipo de investigadores, tras destacar que el hallazgo era único en su tipo en el país árabe.

Arqueólogos en Irak revelaron el domingo pasado el descubrimiento de una fábrica de vino a gran escala, además de un conjunto de bajorrelieves tallados en piedra.

Los restos fueron encontrados por investigadores italianos y de la Dirección de antigüedades en Dohuk, en el Kurdistán iraquí, en dos enclaves de la época del rey Sargón II, en el norte del país árabe.

«Encontramos 14 prensas de vino utilizadas para exprimir las uvas y extraer su líquido para luego transformarlo en vino», explicó Daniele Morandi Bonacossi, codirector del equipo de arqueólogos, quien declaró que un taller de vino de tamaño industrial era un descubrimiento único en su tipo en Irak.

Archaeologists revealed they have discovered a large-scale #wine factory from the rule of the #Assyrian kings 2,700 years ago in #Duhok in #Kurdistan pic.twitter.com/kJb2Hx8zA8

— Hawar Ali (@HawarAAli) October 24, 2021